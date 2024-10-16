大罷免潮沒了？　林右昌指罷免非常態：藉此扳回席次不健康

▲民進黨秘書長林右昌 。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案落幕，但朝野對立氛圍持續加深，外界認為，明年2月現任立委任職滿一年後，恐迎來「大罷免潮」，綠委許智傑昨也分享「7地區9立委的國民黨危險名單」。對此，民進黨秘書長林右昌今（16日）接受寶島聯播網專訪時指出，罷免是公民權利而非政治常態，而且比大選更困難，若所謂罷免是為贏回比較多席次，這樣的角度不健康。

對於罷樑案，林右昌指出，罷樑這是公民行動，民進黨從頭到尾沒有介入，民進黨立場非常簡單，罷免是公民權力，應該要維護公民團體行使權利、不要受到干擾，但從今年初就可以看到，第一階段、二階段連署都受到嚴重行政阻撓。

林右昌直言，地方議員接受相關陳情，許多民眾也需要協助，是站在保障公民行使罷免權的權力，但政黨不會介入，這是基本態度。

林右昌表示，國民黨不擇手段操弄對立，人民看在眼裡，真正介入的是國民黨，且這背後不是固樑而已，更多的是「固朱」，國民黨在明年5月還有黨主席選舉，傾全黨之力投入那麼多資源，每天一堆政治人物到基隆車輪戰，把錯誤資訊講一百次，把白抹成黑，民進黨過去在基隆執政8年有亮眼成績，要維護這些成果，民進黨態度僅如此。

林右昌指出，民進黨從頭到尾沒有介入、也沒有發動過罷免案，民進黨只有反罷免，像是過去黃捷、陳柏惟等等，還是要把事實講清楚，不是不對的事情講100遍，就變成民進黨選輸想操作罷免，這邏輯不通，罷免比大選更困難，事情已告一段落，應該好好釐清。

至於黨內是否討論過明年罷免潮？林右昌表示，罷免是公民權利而非政治常態，而且比大選更困難，若所謂罷免為贏回比較多席次，這樣的角度不健康，因為民進黨從未發動過罷免案，反而是國民黨發動黃捷、陳柏惟等罷免，黨內也沒有討論這樣的事情，想用這樣扳回席次，要非常慎重。

林右昌強調，民進黨在中央執政、有行政權；國民黨則是立法院裡的執政黨，雙方要做有效溝通跟協調，雖然很難，但過去不是沒經驗，現在談要罷幾席、取得國會多數，這不是常態，在立法院一定有多數跟少數，不會某個政黨永遠是國會多數，台灣是很年輕的民主國家，怎麼在過程中彼此溝通找到共識，民眾都在看，朝野要彼此溝通，找出共識。