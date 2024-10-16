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「跨性別女神」遭控黑箱獲獎　手術前後對比照曝光

台灣美容外科醫學會去年頒發評審特別獎給嘉仕美診所，由嘉仕美副院長張格彰（右）與網紅張可芙（左）領獎，遭疑有黑箱之嫌。（翻攝張可芙臉書）

▲台灣美容外科醫學會去年頒發評審特別獎給嘉仕美診所，由嘉仕美副院長張格彰（右）與網紅張可芙（左）領獎，遭疑有黑箱之嫌。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

總統賴清德上週在國慶演說中，特別點名盛讚台灣變裝藝術家妮妃雅是「世界皇后」，擦亮了MIT招牌，此前他也曾稱譽妮妃雅讓世界看見台灣的多元與共融，還致贈玫瑰插畫表達「在台灣，你可以是任何樣子」的理念，加上７、８月間，幾位跨性別人士「免術換證」案勝訴的消息傳出，都讓2024年被視為是台灣多元性平運動的發展年。

不料，由知名醫師李進良開設的嘉仕美整形外科診所，卻在此時捲入跨性別爭議。有跨性別人士集體向本刊投訴，指該診所去年以知名變性網紅張可芙的整形案例，獲得台灣美容外科醫學會舉辦活動的評審特別獎，但得獎過程疑雲重重，該診所及張女種種宣傳行為所傳達的觀念，更讓跨性別人士認為是遭到惡意消費。

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李進良開設的醫美診所，幫知名變性網紅張可芙做過多次整形手術，如今卻捲入跨性別爭議之中。（翻攝張可芙臉書）

▲李進良開設的醫美診所，幫知名變性網紅張可芙做過多次整形手術，如今卻捲入跨性別爭議之中。

投訴人A先生指出，台灣美容外科醫學會去年舉辦第一屆《成人之美》選拔活動，宣稱設立初衷在獎勵勇於接受手術改變人生的患者，並讚揚用心施術的醫師，計有「逆轉人生獎」「破繭重生獎」「自信新生獎」三個獎項，每個獎項各遴選二組報名者入圍，嘉仕美診所則由副院長張格彰以張可芙的案例，取得自信新生獎的候選資格。

張可芙在嘉仕美診所進行過削骨、鼻雕等手術，常成為嘉仕美的宣傳案例。（翻攝嘉仕美IG）

▲張可芙在嘉仕美診所進行過削骨、鼻雕等手術，常成為嘉仕美的宣傳案例。

A先生說：「該獎項最後由另一組案例拿下，但主辦單位卻在典禮尾聲，用事前大家都不知道的『評審特別獎』名義，讓張格彰及張可芙上台領獎，現場的人頓時傻眼，事後新聞稿及相關照片也都以他們為主宣傳，真正贏得獎項的患者及醫師反而成為配角。」

另名投訴人B先生說：「主辦單位要把獎頒給誰，並不關跨性別族群的事，但包括學會及嘉仕美診所都不斷以『跨性別女神』作為張可芙的頭銜對外宣傳，讓我們無法接受，更何況是莫名其妙、有黑箱嫌疑的得獎方式。」直言相關人等只是想蹭跨性別議題，博得外界的關注而已。

面對外界質疑聲浪，主辦單位解釋，會頒發特別獎是因評審委員認為，張可芙勇於做真實的自己，透過變性整形手術，完成個人夢想，也找到人生伴侶，就醫學和社會角度，都是實踐兩性平權的最佳典範，也代表台灣社會價值觀念的進步。

嘉仕美整形外科診所以「跨性別女神」稱號宣傳張可芙，引起部分跨性別人士不滿，而向本刊投訴。

▲嘉仕美整形外科診所以「跨性別女神」稱號宣傳張可芙，引起部分跨性別人士不滿，而向本刊投訴。

但B先生說，依國內規定，跨性別人士若想換發符合本身性別認同的身分證，必須先由二位國內合格的精神科專業醫師，進行通常需一年以上的心理診療流程，再開出「性別不安」及「宜性別置換手術治療」、俗稱「GID」的診療證明書，才能實施一般所謂的變性手術，最後才是到戶政事務所辦理手續，但張可芙明明自承是先到泰國變完性才回國換發身分證，無視法規如何能成為典範？


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