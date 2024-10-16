網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　正宮見性愛筆記才知引狼入室

▲許女與K小姐老公同遊泰國留下合照，事後稱2人只是偶遇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

沒想到，去年5月，K小姐在家中整理房間時，無意間翻到丈夫的筆記本，掉出一張照片，撿起一看，竟是丈夫與許女臉貼臉的親密合照，K小姐忍住情緒，翻閱筆記本，結果幾乎崩潰，內容是丈夫手寫記錄與許出遊、發生性關係的細節，還夾了多張發票、車票作為紀念，K小姐這才知道自己一路提攜的許，竟然背著她偷吃自己的丈夫！

A小姐告訴本刊，K夫的筆記本寫道，從法國返台後，便與許女像熱戀中的情侶，至少13次在汽車旅館、公司發生性關係，甚至包括他與K小姐的住處，不只如此，筆記本甚至註記2人當天性行為的體位、次數等細節。

▲許女與K女老公有染，還高調將2人合照放上小紅書。

另外，K夫的筆記本還夾著1張許女寫的生日卡片：「我們的關係不論如何都是社會不允許的，我知道我們彼此都掙扎了很久，但是感性好像勝過理性了…跟你相處很自在快樂，所以我一定是喜歡你了，才會在塞納河勾你的手（愛心符號），只是你愛上我，然後對我這麼真心，是我沒料到的。」看起來在法國旅遊時，許就對K夫產生情愫，甚至主動示好。

▲K女得知丈夫與許女外遇氣得傳訊質問，許女隨即道歉，但開庭時卻全盤否認。

K小姐發現時，許女與K夫已交往7個多月，期間2人不但一起到泰國旅遊，情人節還到高檔牛排館慶祝，此外，許曾因被母親發現驗孕棒，才坦承與大自己23歲的K夫交往，許母雖要求女兒與對方分手，但許不肯，許母無力阻止，卻沒告知K小姐，放任女兒繼續不倫。

K小姐得知丈夫與許女有染後，氣得傳訊問許：「還是睡別人老公很好玩？」許則回：「對不起！事到如今，我只能跟妳道歉，破壞妳的婚姻是我的錯，對不起！」



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