　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

學霸網紅家族找「王牌詐騙律師」辯護畸戀　意外開副本

許女家世顯赫，父執輩還曾擁有台北市最大的松山煤礦場。（翻攝畫面）

▲許女家世顯赫，父執輩還曾擁有台北市最大的松山煤礦場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

面對丈夫及許女的雙重背叛，K小姐氣得發出電子郵件給許在台大當教授的父親，請他管教女兒，不要破壞別人的婚姻，許父隨即回信，對K小姐致上十二萬分的歉意，也承諾會立刻處理，但K小姐心灰意冷，最後決定離婚，並控告許侵害配偶權。

遭K小姐提告後，許家父母重金禮聘王晨桓等3名王牌律師替愛女辯護，沒想到首次開庭，王晨桓就因涉入詐騙案遭搜索、收押，成為意外的插曲。

本刊調查，許女開庭時透過律師辯稱，她未與K夫交往、發生性關係，跟K夫在泰國的合照是「偶遇」，會傳訊道歉是因為寫過卡片給K夫，否認不倫，K夫做證時口徑一致，還稱筆記本的內容是「幻想」。

許女與K女老公有染，還高調將2人合照放上小紅書。（翻攝許女小紅書）

▲許女與K女老公有染，還高調將2人合照放上小紅書。

不過，法官並未採信2人的說法，認定許女明知K夫已婚，卻逾越正常男女往來的分際，侵害K小姐的配偶權，最後根據許名下有1千7百萬元資產、去年收入160萬元，判決她必須賠償K小姐40萬元。

除了本身是學霸、父親是台大教授，許的曾祖父及祖父當年還擁有台北最大的松山煤礦場，許因為是獨生女，從小備受寵愛、栽培，從北一女畢業後，先到美國紐約大學念書，再到哥倫比亞大學研究所就讀，還曾獲選亞太青年領袖、福布斯環球聯盟國際化領軍人物。

A小姐說，許女的小紅書，除了記錄她在世界各地的足跡，也經常秀出名牌精品包，除此之外，她甚至不避嫌地上傳與K夫的合照，看在所有知道內幕的人眼中，就像在炫耀戰利品一樣，十分不妥，希望法院的判決能讓她得到教訓，不要再成為破壞別人婚姻的第三者。

針對遭控侵害配偶權判賠一事，本刊透過IG傳訊給許女詢問其說法，但是至截稿前未獲回應。本刊另致電K女及其前夫，2人皆低調表示不願多說。


更多鏡週刊報導
【新聞內幕】鹹濕筆記洩13次性愛足跡　美女學霸網紅偷吃大叔人夫
【學霸網紅偷人夫】人夫大叔不倫小23歲學霸網紅　鹹濕性愛筆記成鐵證
【學霸網紅偷人夫1】表特板美女偷吃「姨丈」　元配助她進名校卻慘遭背叛

 
ET快訊
知名按摩店師傅「撫摸女客私處」：會濕正常　想把妳吃掉
網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　正宮見性愛筆記才知引狼入
齊柏林兒子苗栗演講被羞辱「靠爸吃一輩子」　鍾東錦怒了
「學霸網紅」家族富可敵國！擁台北最大礦場　不倫姨丈留鹹濕筆記
小優新歡爆是「已婚人夫」　起底正宮懷2胎！大街親密埋胸直擊
學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女
快訊／國1堤頂「轎車衝出護欄」　墜基隆河
《春天的花蕊》作曲人詹宏達辭世　享壽67歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫婚後10天找前妻嘿咻　正宮挨嗆「後面接收的」真相傻眼

學霸網紅家族找「王牌詐騙律師」辯護畸戀　意外開副本

快訊／國1堤頂「轎車衝出護欄」　墜基隆河

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　正宮見性愛筆記才知引狼入室

人夫結紮「分居妻竟懷孕14周」　他一推算綠炸！結局曝光

「學霸網紅」家族富可敵國！擁台北最大礦場　不倫姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

人夫「酒後亂性」強壓朋友妹妹　辯稱關係曖昧被打臉

黃子佼持少女性影像「孟耿如1原因免出庭」　12／3宣判

知名按摩店師傅「撫摸女客私處」：會濕正常　想把妳吃掉

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

趙小僑扮黑臉「打典典寶寶手心」　見她秒學..驚覺：不能這樣對她！

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

高雄早餐名店「排煙管竄煙」　消防灌救...阿北一旁淡定吃

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

蔡依林聽「明年計畫」　反應超Q：也太美好了

謝國樑被柯文哲USB記載200　認家族有來往：全力配合調查

夫婚後10天找前妻嘿咻　正宮挨嗆「後面接收的」真相傻眼

學霸網紅家族找「王牌詐騙律師」辯護畸戀　意外開副本

快訊／國1堤頂「轎車衝出護欄」　墜基隆河

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　正宮見性愛筆記才知引狼入室

人夫結紮「分居妻竟懷孕14周」　他一推算綠炸！結局曝光

「學霸網紅」家族富可敵國！擁台北最大礦場　不倫姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

人夫「酒後亂性」強壓朋友妹妹　辯稱關係曖昧被打臉

黃子佼持少女性影像「孟耿如1原因免出庭」　12／3宣判

知名按摩店師傅「撫摸女客私處」：會濕正常　想把妳吃掉

南瓜不是蔬菜！營養師曝「高營養價值」、男女都該吃

汪建民女友認了「想過跟他一起走」！積蓄全幫還債 生前正面合影照

關切中共軍演　法國外交部：台海和平對全球安全不可或缺

新新併難關！　新光人壽「千億財務缺口」必須靠自己

北韓140萬青年報名參軍！　官媒：準備消滅敵人

夫婚後10天找前妻嘿咻　正宮挨嗆「後面接收的」真相傻眼

川普賀錦麗選情激烈！　喬治亞州「早期投票」人數破紀錄

男生射不出來！　醫揭4原因

閻奕格一見男友好快樂「闖馬路直衝」！　百萬車接送回8000萬豪宅

新新併「送件金管會」突喊卡！　知情人士曝4原因

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

社會熱門新聞

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

2警遭毒駕撞死　警政署認定因公殉職

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

拆我屋者全家必死！高雄男「以死詛咒」拆遷工程　

趁小女友熟睡侵犯！他賠2百萬+結婚換輕判

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

周刊爆柯文哲USB記載「謝國樑200」　北檢回應了

快訊／國1堤頂「轎車衝出護欄」　墜基隆河

工程師偷拍女友私密照　貼IG嗆：很破

知名按摩店師傅「撫摸女客私處」：想把妳吃掉

女下課被「陌生男吸腳趾」監視器拍到了

行人錄影過馬路檢舉未禮讓　1原因失敗

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

逼車猴「亮槍恐嚇」2車一路包夾　他報警被告知：別上傳影片

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

即／ASML財報暴雷「重挫13%」！半導體集體跳水

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

黃曉明女友評論伍佰的歌「猥瑣」

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

2警遭毒駕撞死　警政署認定因公殉職

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

老公白目1舉動「裸體被公公看光」！妻怒吼

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

今雨區擴大　「下最多」時間曝

ASML財報暴雷　輝達、台積電ADR重挫

齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭」　苗栗縣府道歉了

更多

最夯影音

更多

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

趙小僑扮黑臉「打典典寶寶手心」　見她秒學..驚覺：不能這樣對她！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面