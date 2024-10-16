學霸網紅家族找「王牌詐騙律師」辯護畸戀　意外開副本

▲許女家世顯赫，父執輩還曾擁有台北市最大的松山煤礦場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

面對丈夫及許女的雙重背叛，K小姐氣得發出電子郵件給許在台大當教授的父親，請他管教女兒，不要破壞別人的婚姻，許父隨即回信，對K小姐致上十二萬分的歉意，也承諾會立刻處理，但K小姐心灰意冷，最後決定離婚，並控告許侵害配偶權。

遭K小姐提告後，許家父母重金禮聘王晨桓等3名王牌律師替愛女辯護，沒想到首次開庭，王晨桓就因涉入詐騙案遭搜索、收押，成為意外的插曲。

本刊調查，許女開庭時透過律師辯稱，她未與K夫交往、發生性關係，跟K夫在泰國的合照是「偶遇」，會傳訊道歉是因為寫過卡片給K夫，否認不倫，K夫做證時口徑一致，還稱筆記本的內容是「幻想」。

▲許女與K女老公有染，還高調將2人合照放上小紅書。

不過，法官並未採信2人的說法，認定許女明知K夫已婚，卻逾越正常男女往來的分際，侵害K小姐的配偶權，最後根據許名下有1千7百萬元資產、去年收入160萬元，判決她必須賠償K小姐40萬元。

除了本身是學霸、父親是台大教授，許的曾祖父及祖父當年還擁有台北最大的松山煤礦場，許因為是獨生女，從小備受寵愛、栽培，從北一女畢業後，先到美國紐約大學念書，再到哥倫比亞大學研究所就讀，還曾獲選亞太青年領袖、福布斯環球聯盟國際化領軍人物。

A小姐說，許女的小紅書，除了記錄她在世界各地的足跡，也經常秀出名牌精品包，除此之外，她甚至不避嫌地上傳與K夫的合照，看在所有知道內幕的人眼中，就像在炫耀戰利品一樣，十分不妥，希望法院的判決能讓她得到教訓，不要再成為破壞別人婚姻的第三者。

針對遭控侵害配偶權判賠一事，本刊透過IG傳訊給許女詢問其說法，但是至截稿前未獲回應。本刊另致電K女及其前夫，2人皆低調表示不願多說。



更多鏡週刊報導

【新聞內幕】鹹濕筆記洩13次性愛足跡 美女學霸網紅偷吃大叔人夫

【學霸網紅偷人夫】人夫大叔不倫小23歲學霸網紅 鹹濕性愛筆記成鐵證

【學霸網紅偷人夫1】表特板美女偷吃「姨丈」 元配助她進名校卻慘遭背叛