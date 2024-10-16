「學霸網紅」家族富可敵國！擁台北最大礦場　不倫姨丈留鹹濕筆記

▲許女與人夫共度情人節還拍下貼臉照，後因男方將偷情細節寫在筆記本中而曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在美國哥倫比亞大學就讀研究所的許姓美女網紅，驚爆與大她23歲的人夫不倫戀，男方還將13次性愛細節寫進筆記本，結果被老婆K小姐抓包，因許的姑姑是K小姐的閨密，K小姐很照顧許，不僅幫她安排實習，還幫她寫留學推薦信，許也稱K小姐為阿姨，得知許忘恩負義、偷吃「姨丈」，K小姐氣得控告許侵害配偶權，並與丈夫離婚。本刊調查，許家世顯赫，父親是台大教授，祖父是煤礦大亨，沒想到竟成了破壞他人婚姻的小三。

今年8月底，台北地院判決24歲的許女侵害配偶權，判許應賠40萬元給K小姐，本刊調查，許女目前在美國哥倫比亞大學念研究所，曾登上PTT表特（美女）板，被網友稱為「哥大小陳華」；她的社交軟體小紅書擁上萬名粉絲，沒想到竟因偷吃人夫大叔，成了法院認證的小三。

▲許女自北一女畢業後，至美國紐約大學念書，再到哥倫比亞大學念研究所，學歷傲人。

與K小姐熟識的A小姐說，許女的姑姑是K小姐的閨密，2人不時聚餐、出遊，許也常同行，見到K小姐都稱她阿姨。許私下偷吃「姨丈」，東窗事發後她雖道歉認錯，但洽談和解及開庭自己從未現身，倒是社群平台持續更新，看不出悔意。

A小姐透露，許女的姑姑10多年前參加旅行團到歐洲旅遊，認識剛結婚去度蜜月的K小姐及她的丈夫，回到台灣後，許姑常約K小姐夫妻聚餐、旅遊，偶爾也會帶姪女許女出席。4年前，許女在美國留學，暑假返台想到台灣的新創產業體驗，許姑拜託K小姐幫忙，K小姐隨即安排許女進入某知名網通公司實習。

▲許女與K女老公有染，還高調將2人合照放上小紅書。

前年底，許姑跟許女約K小姐夫妻到巴黎旅遊，4個人相處和諧融洽，返台沒多久，許女想申請就讀哥倫比亞大學研究所，又找K小姐幫忙寫推薦信，K小姐義不容辭，最後許女也如願進入哥大。

沒想到，去年5月，K小姐在家中整理房間時，無意間翻到丈夫的筆記本，裡頭夾著丈夫與許女親密合照，丈夫還手寫記錄與許出遊、發生性關係的細節，這才知道自己一路提攜的許，竟然背著她偷吃自己的丈夫！

A小姐告訴本刊，K夫的筆記本紀錄從法國返台後，與許女至少發生13次性關係，甚至註記2人當天性行為的細節；除此之外，當中還夾了一張許女寫的生日卡，盡訴衷情，看起來在法國旅遊時，許就對K夫產生情愫，甚至主動示好。

▲目前就讀哥大的許女，在小紅書上分享個人留學生活與旅遊點滴，擁上萬名粉絲追蹤。

K小姐得知丈夫與許女有染後，氣得傳訊問許，許則道歉：「破壞妳的婚姻是我的錯，對不起！」K小姐心灰意冷，最後決定離婚，並控告許侵害配偶權。

本刊調查，許女開庭時透過律師否認不倫，K夫做證時也口徑一致，稱筆記本的內容是「幻想」。不過，法官認定許女侵害K小姐的配偶權，判決她必須賠償K小姐40萬元。

許女本身是學霸、父親是台大教授，許的曾祖父及祖父當年還擁有台北最大的松山煤礦場，許從小備受栽培，從北一女畢業後，先到美國紐約大學念書，再到哥倫比亞大學研究所就讀。A小姐說，希望法院的判決能讓許女得到教訓，不要再成為破壞別人婚姻的第三者。

針對遭控侵害配偶權判賠一事，本刊透過IG傳訊給許女詢問其說法，但是至截稿前未獲回應。本刊另致電K女及其前夫，2人皆低調表示不願多說。



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