衣服越洗越臭？「洗衣機」恐是元凶！家電達人分享4大保養關鍵

▲衣服越洗越臭，可能是洗衣機出了問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者胡至欣／整理報導

衣服洗完還是飄異味，甚至越洗越臭？問題可能出在洗衣機！因為不當使用或忽略定期保養，都會影響洗衣機壽命和衣物清潔效果。家電達人486先生對此點出常見NG行為，並分享4大保養關鍵，教你如何延長洗衣機使用年限、告別惱人異味！

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▲洗完衣服之後記得將機門打開通風乾燥。（圖／486先生提供）

關鍵1：洗後通風乾燥，每月深度清潔

洗衣機內部常處於溫暖潮溼狀態，加上殘留的洗劑和污垢容易在滾筒累積，成為黴菌和細菌生長的溫床，不僅衣服容易越洗越臭，運轉負擔加重更會縮短使用壽命。因此洗完衣服後，記得打開洗衣機門，進行通風乾燥。每月可定期投入筒槽清潔劑進行深度清潔，部分品牌機型內建「筒槽保養」行程也可搭配使用。

▲定期清潔洗衣機下方的排水泵過濾器，確保運作順暢。（圖／486先生提供）

關鍵2：定期清理過濾器，確保排水順暢

洗衣機排水泵過濾器容易累積異物，影響排水效率，甚至造成機器故障，應定期（建議每月）檢查排空。將洗衣機插頭拔除後，打開位於機器下方的過濾器，將裡面留下的棉絮和異物清除乾淨，確保洗衣機運作順暢。

▲使用洗劑時應確認用量說明。（圖／記者李佳蓉攝）

關鍵3：洗劑適量，避免殘留

衣服洗完還是有異味，可能是洗滌劑使用過量或用到不適合的洗劑。洗劑過量容易殘留在筒槽，導致細菌孳生，使用時應確認瓶身上的用量說明，或善用洗衣機的自動洗劑投放功能（如有），根據衣物量投入適量洗衣精和柔軟精，避免殘留且有效延長洗衣機使用壽命。

▲每次洗衣服的量不要超過筒槽70%空間。（圖／CFP）

關鍵4：衣物放量適中，避免超載

一次放入過量的衣物會使內部滾動空間不足，不僅大幅降低清潔效果，也容易讓洗衣機運行時因不平衡而產生晃動和噪音，導致機器損壞。建議每次衣物量不超過筒槽的70%空間。滾筒式洗衣機更應避免使用洗衣袋以免影響運行時的平衡，對機器造成負面影響。