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花80億買飼料養豬？11學生聯合檢舉教授論文造假　調查屬實嚴懲

花80億買飼料養豬？11學生聯合檢舉教授論文造假　超慘下場出爐

▲ 大陸華中農大教授黃飛若被舉報論文造假。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸華中農業大學教授黃飛若遭爆論文造假，內容提到以人民幣18億元（約新台幣79.37億元）的飼料添加劑，並連續在52天裡餵食80頭豬等情節，被11名學生聯合舉報，引發軒然大波。國家自然科學基金委員會監督委員會審議後，決定撤銷黃飛若2項已通過的研究項目，並追回相關資金，取消申請資格5年。

《瀟湘晨報》報導，當事學生之一李同學（化姓）表示，這份正文長達125頁的舉報材料製作時間長達1個多月，之所以選在今年初公開，是考慮到不久後即將公布考研成績，「考研的同學要面臨選擇導師，我們不希望這些同學遇到這種不良導師，導致自己的努力白白付諸東流。另外，我們也不想帶著假的東西（學術成果）畢業。」

李同學表示，聯合舉報的11名碩士、博士生中，有4名同學即將面臨畢業。舉報信公開當晚，黃飛若曾與同學們有過聯繫，並稱「沒關係，大家一起把事情解決好，有什麽就說什麽，這也是我以後帶好學生的一步」。學院和學校對此事開啟調查程序後，黃飛若與學生們再無直接聯繫。

舉報材料稱，黃飛若指示學生在科研試驗中篡改數據、編造數據，還存在操縱同行評審、苛扣學生勞務費、論文不當署名、教材編寫造假、發票異常等行為。另外，黃飛若在指導學生的過程中採取高壓、嚴苛方式，頻繁進行人身攻擊和辱罵，嚴重傷害學生自尊心和自信心，導致課題組多人產生精神焦慮甚至抑鬱。

華中農業大學當時回應，學校學術道德委員會成立調查組開展調查，在已調查材料中發現所反映的實驗圖片、數據、結果等方面問題基本屬實，初步認定存在學術不端行為。學校決定即日起停止黃飛若校內所有職務和工作，組建導師組全面負責該課題組研究生培養工作。

國家自然科學基金委員會監督委員會日前公布調查結果，發現相關論文確實存在圖片使用混亂、違反論文發表規範等問題。經審議，決定撤銷黃飛若國家自然科學基金項目「組蛋白乙酰化調控Wnt∕β-catenin通路在豬肝臟氨代謝中的作用及機理研究」（批准號31572409）和「PCAF調控丙酮酸代謝在妊娠後期母豬肝臟糖代謝紊亂中的作用機制」（批准號32072742），追回2個項目的已撥資金。

另一方面，國家自然科學基金委員會監督委員會也決議，取消黃飛若國家自然科學基金項目申請和參與申請資格5年（2024年3月26日至2029年3月25日），給予黃飛若通報批評。

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