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新青安上路14個月助逾8萬戶成家　核貸金額破6400億元

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

文／中央社

8大行庫自民國112年8月1日起推出新青安貸款，放寬貸款年限等各項條件，並由內政部住宅基金提供利息補貼。根據財政部業務報告揭露的最新統計數據，實施以來，截至113年9月底，累計協助8萬餘戶成家，核貸金額新台幣6421億餘元。

財政部長莊翠雲明天將率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席立法院財委會進行業務報告，並備質詢。

業務報告揭露113年度中央政府總預算收入執行情形，歲入預算數2兆7252億元，截至113年9月底，累計實收數2兆4518億元，較112年同期增加1018億元，達成率90%。

根據業務報告，其中營業盈餘及事業收入預算數2869億元，截至9月底，累計實收1821億元，較112年同期增加140億元，達成率63.5%。

財政部指出，主要是中央銀行盈餘及國家發展基金賸餘繳庫，較112年同期分別增加135億元及90億元，同時，陽明海運公司股利收入較112年同期減少84億元等增減互抵所致。

此外，財政部在業務報告揭露新青安房貸最新統計，自112年8月1日起推出新青安貸款，放寬貸款年限等各項條件，並由內政部住宅基金提供利息補貼。實施以來，截至113年9月底，累計協助8萬餘戶，核貸金額6421億餘元。

國產業務方面，財政部表示，113年截至9月底，清查1萬9230筆被占用的國有非公用土地、處理3684公頃被占用土地，以及追收使用補償金10億9363萬元。同時，招標設定地上權標脫13案、面積3.5公頃、決標權利金29億9912萬元。

針對促參業務，財政部指出，配合行政院經濟發展委員會「均衡台灣」政策目標，盼中央各部會積極以促參方式引進民間資金，投資國內公共建設。

財政部統計，113年截至9月底，依促參法辦理簽約49件，民間投資金額324.6億元；依其他法令辦理簽約41件，民間投資金額722.8億元，總計簽約90件、金額1047.4億元。

同時，財政部表示，會研析特定公共建設類別，例如長照設施、環境污染防治設施、生質能設施、農產品物流中心及社會住宅等商業模式，引導各主辦機關以促參模式推動公共建設。

賦稅業務方面，財政部表示，因應全球企業最低稅負制（Global Minimum Tax, GMT），調整台灣所得稅制，擬具營利事業所得基本稅額徵收率草案，規範自114年起，符合GMT適用對象的台灣境內營利事業，調高其所得基本稅額徵收率為15%，待草案完成預告程序後，函報行政院審查。

財政部進一步指出，將研擬所得基本稅額條例修正草案，導入符合國際標準的GMT，以維護台灣課稅權。

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