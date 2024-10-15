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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝「3大鐵證」直指柯文哲收賄　律師分析：最重無期徒刑

▲柯文哲遭羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，近日檢調積極深入追查案情、擴大約談相關人員，週刊更多次爆料柯文哲收賄金流證據。對此，律師黃帝穎今（15日）表示，現在「三大鐵證」直指柯文哲收賄最重無期徒刑，第一「USB小沈1500是金錢」、第二「朱亞虎供出期約，支付柯文哲幕僚薪資」、第三「朱亞虎認罪行賄」。他認為，就算朱亞虎只有行賄210萬元，行賄法律要件上，柯文哲仍構成違背職務收賄罪。

黃帝穎分析，鏡週刊持續爆料柯文哲京華城弊案，現在有「三大鐵證」直指柯文哲收賄最重無期徒刑。

第一「柯文哲USB小沈1500是金錢，柯卻硬辯是時間，足認收賄心虛」

黃帝穎表示，週刊爆料「超過10名政商大咖遭北檢約談，要逐步釐清總統大選期間未報帳的政治獻金金主名單及金額，在柯USB隨身碟名單中，當中記載「300」的博奕教父陳盈助等人，都已出庭證稱有捐錢」。

黃帝穎認為，也就是說，證據顯示柯文哲USB該檔案並非記載行程，而是帳目，柯唯獨「小沈1500」硬辯是時間，足認收賄心虛！

第二「朱亞虎認罪行賄，更供出期約支付柯文哲幕僚薪資」

黃帝穎表示，週刊爆料「朱亞虎再傳LINE告訴柯文哲：「我跟老闆講好了，壁如姐的薪水老闆會解決」。

黃帝穎指出，貪污治罪條例收賄罪的認定，只有「期約」階段仍構成該罪，不以完成交付為必要。例如立委集體貪污案的判決，徐永明未收到200萬元，仍因期約被判貪污收賄罪。

黃帝穎再指，因此，朱亞虎認罪行賄，供出柯文哲與沈慶京在京華城案達成給付柯文哲幕僚蔡壁如薪資的「期約」，柯仍構成收賄罪。

第三「朱亞虎認罪行賄，210萬政治獻金仍構成收賄罪」

黃帝穎提到，從最高法院判決到立委集體貪污案陳超明、徐永明有罪判決，只要金錢與公權力具有對價關係，不論名目是不是政治獻金，都不影響收賄罪的成立。

黃帝穎強調，朱亞虎認罪行賄，就算只有210萬元，因行賄法律要件上，是與市長公權力辦理京華城案具對價關係，柯文哲仍構成違背職務收賄罪。

 ★未經判決確定，應視為無罪

▼律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼民進黨委任律師黃帝穎今（8日）開完庭受訪，重申有必要傳喚國民黨立委柯志恩，查明誰告訴媒體人黃揚明「民進黨有人」開價八位數利益，企圖在立法院長選舉拔樁。（圖／記者黃哲民攝）

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