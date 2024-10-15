高雄男「以死詛咒」拆遷工程　大門留恐怖8字：拆我屋者全家必死

▲大寮拆遷工程傳出死亡案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區一起拆遷工程傳出死亡案件！一名李姓男子在要拆遷的房子當中輕生，同時在大門上噴了「拆我屋者全家必死」等詛咒字眼。對此高雄市政府地政處表示遺憾，同時強調李姓男子已經分2次領走補償金，而且前一天詢問他時也沒有任何異狀。

這起案件發生在今天（15日）上午10點多，李姓男子在住處輕生，救護人員抵達時已經沒有生命跡象確定死亡！消息傳出之後，警方透過里長找到死者妹妹，妹妹表示拆遷的地方並非是他們原有住處，原有的住處已經拆除了，是哥哥自己又回來找到這個還沒拆除的房子住下。

前一天地政處人員還有向李姓男子告知將在15日進行拆除，當下也沒有任何異狀，李男妹妹同時也證實這件事，表示哥哥自己也有告知她，只是不知道哥哥已經寫好遺書，並不理解補償金已經領走，過程中也沒有任何異狀，怎麼會在今天輕生？真的也想不透。對此，對於發生此一憾事，高雄市地政局再次表達最誠摯的慰問，並將繼續以尊重與關懷的態度，積極處理後續工作。

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