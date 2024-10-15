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流感疫苗接種雙創新高！羅一鈞分析「變色事件」打氣恐降

▲▼國光流感疫苗傳出外觀異常，同批號10.8萬劑暫停使用。（圖／疾管署提供）

▲國光流感疫苗傳出外觀異常，同批號10.8萬劑暫停使用。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬公費疫苗「左流右新」接種踴躍！疾病管制署今（15）日公布最新統計，流感疫苗上周打97.8萬劑，新冠疫苗21.6萬劑，兩種疫苗在周三都出現單日新高紀錄，流感流感疫苗接種25.3萬創4年來最高、新冠疫苗接種5.5萬則是20個月以來最高。不過，上周六發生國光流感疫苗變色事件，疾管署副署長羅一鈞坦言，多少可能影響民眾打氣，預期短期會下降。

▲▼疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

今年疫苗開打一度受到山陀兒颱風攪局，羅一鈞表示，統計截至10月14日止，公費流感疫苗接種數約170.9萬人次（疫苗接種率約26.6%），雖較去年同期的190.8萬人次略少，但颱風假導致的接種數同期差距已由35%縮小至10%。另一方面，
新冠疫苗則持續高於去年，接種數40.5萬人次，為去年同期（14.9萬）2.7倍，兩種疫苗接種在上周也創下單日新高，打氣提升。

不過，上周六國內發生國光流感疫苗變色事件，羅一鈞說明，經過昨日專家會議初判該支疫苗變色為膠塞瑕疵導致，非微生物污染造成，同批號之10.1萬劑6縣市全面封存回收不流通，已接種的8.2萬劑未接獲不良事件通報。他坦言，這周疫苗打氣多少會受到影響，昨日數據還看不出來，但是6年前也曾發生類似事件，民眾因此出現觀望或猶豫。

羅一鈞強調，同批號其他疫苗及其餘批號清查後均未發現異常，研判為單一事件。也為了安全起見，針對未配送其餘批號國光流感疫苗，會要求該公司須逐支完成外觀檢視，確認無異常才可進行配送。公費流感疫苗安全無虞、接種作業也不受影響，請民眾安心施打。

問題批號疫苗後續將再於10月23日召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）和流感防治組聯席會議，決定該批號是否持續停用不予施打，並由國光公司提供替換疫苗方案。

疾管署提醒，近期將持續有東北季風來襲，氣溫變化較大，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，呼籲符合第一階段資格之民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，踴躍接種流感及新冠疫苗。另陪同第一階段對象接種之民眾，倘陪同者為第二階段對象，亦可於當下同時接種新冠疫苗，及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

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