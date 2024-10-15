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頂呱呱首賣「馬鈴薯波浪薯條」！還能淋切達起司醬、波隆那肉醬

▲▼ 頂呱呱首次推出馬鈴薯波浪薯條。（圖／業者提供）

▲頂呱呱首次推出馬鈴薯薯條。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣連鎖炸雞品牌「頂呱呱」也吃得到馬鈴薯薯條了，首度推出全新「波浪薯條」，不僅特意把薯條做成波浪造型，更打造2款特調醬料，包括切達起司醬、波隆那肉醬，10月16日起限時19天開賣，數量有限、售完為止。

▲▼ 頂呱呱首次推出馬鈴薯波浪薯條。（圖／業者提供）

▲▼同步推出切達起司醬、波隆那肉醬搭配。

▲▼ 頂呱呱首次推出馬鈴薯波浪薯條。（圖／業者提供）

頂呱呱首度打造「波浪薯條」，嚴選高品質馬鈴薯製成一根根波浪造型薯條，口感香脆可口，並推出2款醬料選擇，有採用特選濃郁切達乳酪製成的滑順「金濃切達起司醬」，以及慢火燉煮豬肉加入熟成番茄、香草、洋蔥、胡蘿蔔等蔬菜熬煮而成的「波隆那極致肉醬」，把醬料淋在薯條上美味更升級，10月16日起至11月3日限時限量販售，提醒桃園機場、松山機場店未販售。

「波浪薯條」單點售價60元，「金濃切達起司醬波浪薯條野餐盒」售價119元、「波隆那極致肉醬波浪薯條野餐盒」售價129元；加碼推出「波浪肉肉餐」內含波浪薯條野餐盒（口味任選）、原味炸雞、中杯可口可樂系列飲品、「波浪呱呱餐」內含波浪薯條野餐盒（口味任選）、呱呱包、中杯可口可樂系列飲品，售價皆為199元。

▲▼肯德基推出「川麻湘辣紙包雞」。（圖／業者提供）

▲肯德基推出全新川麻湘辣紙包雞。

另，肯德基也宣布推出全新「川麻湘辣紙包雞」，採用獨家210度溫控封烤技術把麻辣香料完美結合鮮嫩雞腿肉，特製錫箔紙封存花椒的鮮麻、辣椒的香辣，以及多種辛香料的豐富風味，而鮮嫩雞腿肉則吸附滿滿川麻、湘辣風味，搭配脆嫩杏鮑菇，打造豐富口感層次，售價153元起，10月22日至12月2日限時開吃。

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