快訊／遭指捲入京華城案！蔡壁如怒嗆新聞敗類「要告鏡週刊」

▲台中市政府市政顧問蔡壁如遭週刊指涉入京華城案，今天蔡壁如怒嗆周刊是敗類，強調將提告。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案又有新進展，今天《鏡週刊》再爆民眾黨台中市政府顧問蔡壁如也涉案。報導指出，鼎越開發董事長朱亞虎曾傳LINE告訴柯文哲，沈慶京答應會幫忙處理蔡壁如的薪水，形同用薪水當對價期約行賄。對此，蔡壁如透過LINE回應，「上班時間不回應新聞，但決定要告競(鏡)週刊，台灣要有人清除新聞敗類！」

週刊提到，知情人士爆料，蔡壁如在京華城案中，只有容積率保底560%的第一階段有角色，後來沈慶京、朱亞虎都直接找柯文哲與李文宗談，2020年4月15日，柯文哲核定將京華城案送交都委會研議，同年7月底即將京華城與市府所提、自創容積獎勵的「方案四」送交都委會審議。

報導說，該次會議並再度確認京華城容積率保底560%，將往第2階段、也就是樓地板面積12萬平方公尺（容積率678%）的方向走。同年8月，朱亞虎再傳LINE告訴柯文哲：「我跟老闆講好了，壁如姐的薪水老闆會解決。」

周刊也指出，上週在更裁庭中，在押的朱亞虎拿著麥克風坦承以LINE傳這段文字給蔡壁如等3人，並表示「傳完柯文哲就會知道了」，證實蔡壁如及張哲揚也捲入京華城弊案。

對於週刊報導內容，蔡壁如相當不滿，上午雖不回應新聞內容，但強調「要告競(鏡)週刊，台灣要有人清除新聞敗類！」