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英人妻「遭掀床斬首」！女兒驚恐抬起床板　她已臉發青慘死

▲▼英人妻「遭掀床斬首」 。（圖／翻攝自IG）

▲海倫的女兒發現她被壓在床板下窒息死亡。（圖／翻攝自IG）

記者王佩翊／編譯

英國一名39歲媽媽在家中被臥室內的掀床壓死，當女兒發現後，緊急將掀床掀開，然而母親卻早已因為窒息，導致臉部發青死亡，頸部更有一道明顯的凹痕。負責驗屍的法醫則在報告中要求當局應注意這類掀床的使用，因為一旦氣壓棒出現故障，將會再次奪走人命。

根據BBC報導，英國39歲美容院老闆娘海倫·戴維（Helen Davey）6月7日被19歲女兒伊麗莎白·戴維（Elizabeth Davey）發現，頸部以上被夾在床下的收納空間，身體在外，腿部彎曲倒在地上。

伊麗莎白在法庭作證時表示，當天她走上樓，發現母親的臥室門敞開，於是便探頭一看，沒想到就看到海倫倒臥在床下，頭部被卡住。她回憶道，「我看到她仰躺著，頭被夾在床底下，雙腿彎曲，看起來像是想要站起來。我立刻丟下手上的東西，試圖抬起床板，但是那張床的氣壓棒已經壞掉，無法維持敞開狀態，隨時都有可能重重地壓下來。」

▲▼英人妻「遭掀床斬首」。（示意圖／翻攝自bedstar）

▲法醫指出，一旦掀床的氣壓棒故障，很有可能引發死亡意外。（示意圖／翻攝自bedstar）

伊麗莎白表示，由於床板非常重，她費了很大的力氣才抬起一點，並用腳支撐住，此時她才看到母親被壓在床板下的臉早就已經發青，而脖子上還有明顯的壓痕。

事實上，掀床因為床底提供的收納空間，因此非常受到歡迎，通常床板會配備氣壓棒，讓消費者可以輕鬆抬起床板，但是當天海倫的掀床疑似氣壓棒故障，導致床板突然砸下，當場將海倫的頭夾在床板下。

負責驗屍的法醫傑里米·奇珀菲爾德（Jeremy Chipperfield）在報告中指出，海倫的死因是頸部窒息死亡。而他也警告，這類掀床的結構存在潛在危險，因此寫信給英國商務部長強納森·雷諾斯（Jonathan Reynolds），建議當局重視相關問題。他強調，如果不採取措施，未來可能還會發生類似悲劇。

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