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名校自習室公告「避免連續放屁」！苦主現身：屁聲從下午到晚上

中國交通大學自習室外面貼出一張「避免連續放屁」的公告，被分享到網上，有苦主現身留言區發聲。（圖／翻攝微博）

▲大陸交通大學自習室外面貼出一張「避免連續放屁」的公告，被分享到網上。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大專院校內通常會有自習室，供學生們有安靜又舒適的空間使用。近期大陸論壇上瘋傳一張交通大學自習室外的公告，上面竟寫著「盡量避免連續放屁」，令許多網友覺得太獵奇；怎料，有苦主現身留言區表示，他聽了整晚「屁聲」讓他不堪其擾。

13日有微博主轉發在小紅書看到的有趣故事。一名大陸網友貼出交通大學自習室外的一張公告，內容寫著「為了大家的舒適，請盡量避免在自習室內連續放屁，如有需要，請暫時離開自習室前往衛生間，感謝您的理解與合作。」讓原PO笑說，「用詞克制，但是帶著味道」來自交大醫學生怨恨的發言。

廣大網友本來以為這項規定很離譜，但留言區竟然有苦主跳出來發聲。一名自稱在交大自習室現場的網友，表示自己聽了一整晚的屁聲，「從下午一直放到晚上10點半」還無奈地說，「有時候一次連放兩個，有時候抬起屁股放一個巨響的屁」，而放屁者的行為讓他真的不堪其擾。

貼文底下立刻引發熱烈討論，「這程度跟當眾排便沒區別了」、「快笑暈了，離譜規定背後一定有更離譜的原因」、「室內放屁不太禮貌，聲音和味道都會影響其他人」；不過有一些人建議頻繁放屁的學生應該就醫檢查，「他去做個腸胃鏡比較好吧」、「要查一查是不是大腸癌之類的」。

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