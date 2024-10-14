初次用餐曖昧男採「AA＝總價除2」算法　她傻眼：吃相難看！

▲ 一名女網友跟曖昧對象外出用餐，對方「AA制」的算法卻讓她當場傻眼。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

每個人對金錢分配觀念都不同，現今許多人在外用餐時都傾向「AA制」，避免因金錢產生爭執，但「AA制」的標準究竟是什麼呢？近日，一名女網友就發文抱怨，表示最近與曖昧對象一起外出用餐，但結帳時對方的結算方式，卻讓她不禁傻眼直呼「吃相難看！」此文一出，立刻掀起網友熱烈討論，留言表示「對女生來說出去吃本來就是各付各的比較划算」。

原PO日前在Dcard的感情版上發文，並以「AA不是總額分半，而是各付各的吧」為題，表示近日與友人及曖昧對象共3人一起吃日料，原PO預估自己只吃200多元，友人則吃了約400多元，其餘皆為曖昧對象所吃，而最終帳單上金額為1700多元，當時曖昧對象先付款，3人離開店家後，對方表示要AA制，並向原PO強調「你吃的也不多我就請你吧，那剩下的我就跟你朋友AA，我們一人750就好」。

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這樣的計算方式讓原PO相當不悅，當場給了曖昧對象1000元後便與友人離開，原PO認為，AA制應該是「各付各」的意思，「他這樣完全吃相難看，直接坑別人錢。大家都是有工作的、會賺錢的人，有必要針對一個第一次見面的人這樣？」

此文一出，許多網友紛紛留言表示「對女生來說出去吃本來就是各付各的比較划算」、「這個人是有什麼毛病，看了頭很痛」、「之前曖昧對象跟我吃居酒屋吃了兩千多，我才吃了六百，我給他六百他說我斤斤計較這個也要算」、「男生太不懂人情世故了」、「我認知是是各付各的啦」、「既然大家對AA定義不一樣，那以後都說各付各的就好了避免誤會」。

不過也有網友持不同看法，表示「AA是均分，Go dutch才是各付各」、「印象中AA＝總價除2，Go Dutch＝各付各的，AB＝一多一少，還是現在定義不一樣了？」

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