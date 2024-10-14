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「廣電影音製播人才創意培訓計畫」火熱招生　專家指導與實戰演練

「廣電影音製播人才創意培訓計畫」火熱招生中！專家指導與實戰演練，培育文化傳播人才。（圖／世新大學提供）

台北訊

為了培育在數位新時代下更多優秀的專業製播人力，財團法人原住民族文化事業基金會攜手世新大學，正式推出113-114年度「廣電影音製播人才創意培訓計畫」，規劃基礎及專業課程，邀請業界知名專家和學者擔任講師，涵養學員具備原民文化與媒體素養，和影音製播各種所需專業設備器材的介紹與使用，以及實作課程等等諸多的學習內容，課程報名至113年11月22日截止，歡迎有興趣者踴躍報名。

數位創新不斷改變閱聽人資訊取得的方式與管道，AI浪潮的興盛讓產業生態持續地調整結構與推陳出新，傳播產業也因此有了更多不同的樣貌，廣電影音實務工作者須與時俱進，方能充分了解社會脈動產製優質的影音內容，傳遞多元文化正確且豐富的知識內容。

財團法人原住民族文化事業基金會攜手世新大學，正式推出「廣電影音製播人才創意培訓計畫」旨在培訓學員具備全媒體專業知能，透過影像製播與報導，建立族群與文化的自主性，強化原住民族媒體接近使用權，持續保存與發揚原住民族既有文化，創作與製播更多元精彩的節目。

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本次培訓計畫為假日上課，所以在時間上不論是大學在學生、研究生亦或是已就業人士皆可參與，而且全程的課程不但免付學費，還能夠獲得學習補助，學員全程完成培訓及考核，會由原文會授予「結業證書」，以及世新大學發給之推廣教育非學分班修讀證明，並且特別針對表現優異的學員，提供進入原住民族文化事業基金會工作的機會(原住民族文化事業基金會計畫搬遷至桃園市「國際原住民族文化創意產業園區」)，讓學員可以在無後顧之憂學習的同時，為未來的職業發展開闢一條全新的道路。

培訓計畫詳情：
• 培訓時間： 113年12月14日 至 114年05月10日（每週六至週日，上午九時至下午五時）
• 報名時間： 113年10月15日（二）至 113年11月22日（五）23:59止
• 培訓地點： 世新大學（台北市文山區）

報名方式：113年10月15日（二）日起透過報名網址：https://bit.ly/4f64NtT線上報名。

聯繫方式：
• 聯絡專線：（02）2236-0998 李小姐
• 聯絡信箱：ipcf@mail.shu.edu.tw
• 線上客服：LINE官方帳號-廣電製播人才創意培訓計畫，或搜尋@373fgsqw
此次培訓計畫將為臺灣社會培育更多具備專業能力且關注文化多樣性的影音製作人才，期待所有對原住民族文化及媒體製播有興趣的朋友踴躍參加，共同為推廣臺灣的多元文化貢獻力量。
________________________________________
關於財團法人原住民族文化事業基金會：
財團法人原住民族文化事業基金會致力於推廣原住民族文化，支持文化保存、教育及創意產業發展，並透過各類活動與培訓計畫推廣文化多樣性。
關於世新大學：
世新大學作為臺灣著名的傳播學府，擁有豐富的媒體教育資源及經驗，致力於培育優秀的媒體人才，並鼓勵學生積極投入社會文化事務。

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