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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／罷樑只是暖身！　綠營明年不排除遍地開花掀「大罷免時代」

▲▼ 基隆市長謝國樑罷免案今（13）日投票，市長謝國樑一早前往投票所投票。（圖／記者李毓康攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖、皮心瑀／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案結果今（13日）出爐，不同意票突破8萬大關，謝國樑成功保住市長寶座。不過，這次積極參與罷免行動的聯電創辦人曹興誠多次提及，明年會展開「大罷免時代」，並且要從北往南罷免；而民進黨立委許智傑也認為，罷免潮難擋，國民黨在國會表現如果繼續不顧民意，罷免可能遍地開花。

這次罷免行動，是由公民團體「山海公民拆樑行動」主導推動罷免基隆市長謝國樑，民進黨中央黨部，遲遲未開綠燈襄助，地方力量難以凝聚；加上前台北市長柯文哲京華城案的遠因影響，基隆罷免一直難以成為媒體或社會關注焦點。

不過，即便基隆罷免失利，曹興誠近期多次在公開場合提及，明年將開啟「大罷免時代」，他認為國民黨把中共當朋友，把民進黨當敵人，他主張把國民黨這些幫中共辦事、損害台灣利益的立委罷免掉，所以希望台灣人可以團結起來。

許智傑也公開指出，這次罷免是明年罷免年的前哨戰，國民黨記取韓國瑜被罷免的教訓，全黨救一人，許多藍營立委表面救樑，實際上也是救自己，不過不論結果，藍營恐無法避免罷免潮，因各個罷免一碼歸一碼，每個理由都不盡相同，未來國民黨立法院表現，如果還是跟之前一樣不顧民意，罷免還是有可能會遍地開花。

不過，每一場罷免的性質與特性皆有所不同，綠營人士判斷，即便謝國樑如此荒腔走板，從這次罷免案仍可以看到，若沒有政黨積極動員，依照現在罷免制度確實都不容易過關，如何調整戰略，針對個別選區擬定策略會是可行方向，當時青鳥運動的能動性相當強，如何提出強而有力的訴求，應該是接下來的課題。

有綠營立委則表示，高雄市長韓國瑜罷免案主要還有「當高雄市長沒多久就去選總統」的原因，這樣的訴求正當性非常強烈，但在這次謝國樑罷免案中，黨的角色非常尷尬，協助罷免時機非常關鍵，加上國會朝野恐怖平衡，何時出手就是難題，也讓這次罷免完全由公民團體主導。

該位立委坦言，即便提得出理由，只要一錯過政黨介入的時機，若由公民團體帶頭主導，只會逐漸疲軟，即便其他藍營做的天怒人怨，但其他公民團體看到這樣吃力不討好、要孤身面對國民黨全力協助的狀況，還願意出手嗎？

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