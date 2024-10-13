基隆市長罷免案今投票！林右昌一早現身　自曝「忘帶身分證」

▲基隆市長罷免案，林右昌現身投票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市長謝國樑罷免案今(13日)進行投開票，基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌上午10時許也現身投下神聖一票。林右昌受訪時自曝，早上出門時還忘了帶身分證，剛剛又趕回家去拿，「雖然大家都有投票經驗，但還是要提醒民眾，記得攜帶身分證、印章！」

林右昌今上午10時許現身投票所，下車後面帶微笑、步伐一派輕鬆。林右昌受訪時還自曝，早上忘了帶身分證，剛剛才趕回家去拿；現場媒體問及「會不會緊張？」林右昌則回「不會緊張，其實台灣是個年輕的民主國家，還有很多需要學習的地方。」

林右昌說，這是基隆有史以來第一次，大家都是公民，應該把握權利，「今天天氣很好，鼓勵大家出來投票！」對於投完票後要做什麼？林右昌也笑著回答，「今天就是很平常的一天，投完票以後，等一下要去買早餐回家給老婆吃！」

針對鍾小平今早疑似發表違反行政中立言論，林右昌回應，「我想我們是有制度的，也有選舉經驗，任何爭議，應該讓選務機關去認定、跟處理。」此外，媒體提問「馬英九批評林右昌、民進黨是下流政府」一事，林右昌也回擊，「這個民眾自有公評，前總統這樣講，是否合宜得體，就讓社會大眾去評斷。」