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學生勒死貓「玄大應立即開除」　釋昭慧駁：酸民邪惡不輸虐貓惡棍

▲玄奘校方為樂樂設置祈福亭。（圖／翻攝玄奘大學臉書）

▲玄奘校方為樂樂設置祈福亭。（圖／翻攝玄奘大學臉書）

記者張靖榕／綜合報導

玄奘大學一名張姓男學生坦承，因不滿飼養的貓咪樂樂不配合吃藥，竟然用襪子勒死牠，引發社會關注，校方隨後為樂樂設置祈福亭，並表示會在調查後對張男進行處置。然而，許多網友主張，張男已承認虐殺貓咪，校方應立即將其開除學籍，痛批校方處置不當。玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧回應怒指，網友霸凌的惡不亞於虐貓、殺貓的惡。

釋昭慧在聲明中表示，身為貓奴及動物保護法的起草委員之一，她對此事件也感到很憤怒。但也反思，「我們到底缺少什麼」？她強調玄奘大學一向重視眾生平等，對動物的友善程度高於一般水準，甚至歡迎學生帶毛小孩來上課。

面對網友對學校的憤怒批評，釋昭慧強硬回擊，針對一位網友留言稱「報應很快會來」，她回覆道，「我相信，虐殺樂樂的兇手，網路霸凌學校，乃至欺凌學校教職員生的網民，通通都會看到報應。」對於有人表示學校若處置不當，「畢業生就被社會不當處置」，釋昭慧則強調，「所以，學校要有風骨，要挺住，不可屈服於網路霸凌。而且學校千萬要保護好學生個資，以免學生家長像鄭捷父母，慘遭肉搜，被逼得當眾嚎啕大哭，當著全國媒體的鏡頭，向全國人民下跪謝罪！」

釋昭慧也分享，另一名玄奘大學教職員在臉書上回應，批評酸民的「假正義」行為，並認為這種網路抹黑與虐貓同樣可惡。她反問：「照你們的邏輯，柯文哲是不是也應該馬上槍斃？他難道不是已被確定犯罪？」她強調國家需要法律，學校也需要校規，不能由網路輿論進行「公審」。

釋昭慧表示，「藉機霸凌玄奘大學，讓玄大學生感到被羞辱而鬱悶痛哭，睡不著覺，其邪惡程度，實不亞於虐貓、殺貓的惡棍！」

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