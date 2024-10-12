阿兵哥機車被偷報案遭拒　搶匪騎贓車犯案被逮…揭淡水警吃案

▲朱男騎贓車搶奪遭逮，淡水警吃案事件才曝光 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名現役軍人日前到淡水警分局中山路派出所報案，指稱自己機車遭竊，軍人證放在置物箱裡也一併被偷，讓他無法回營，但承辦員警卻便宜行事，用話術說服他報案證件遺失就好，沒想到，竊賊竟騎著偷來的贓車在國慶日當天飛車搶走婦人金項鍊，讓這起事件曝光。淡水警分局長彭正中得知後震怒，嚴懲員警記過，所長連坐記2申誡，並向新北市警局自請處分。

據了解，23歲的陳姓阿兵哥6日晚間9時許，因機車遭竊前往淡水警分局中山路派出所報案，更表示軍人證件放在置物箱內，將無法順利返回軍營，但負責的蔡姓員警卻便宜行事，說服他只就證件遺失部分報案，未就機車失竊部分報案，還告訴對方會儘快幫他找回失竊機車。

沒想到，10日上午8時許，57歲朱姓男子騎著陳男失竊的機車，到台北市龍江市場，飛車搶奪70歲蔡姓婦人脖子上價值3萬多元金項鍊後逃逸；當天晚上，中山警循線在朱男淡水區學府路住家將他逮捕，並依規定通報淡水警分局，讓這起未受理機車竊案曝光。

淡水警分局分局長彭正中得知後震怒，經督察組調查後認定蔡員確有疏失，嚴重影響民眾權益，立即依規定加重懲處記過一次，所屬主管督導不周連帶申誡二次處分，分局長亦向新北市警察局自請處分。

彭正中要求同仁反應治安真實面，勿枉顧民眾權益，恪遵受理案件相關規定，績效是長官的責任，服務民眾是警察的根本。全面要求所屬員警及幹部需嚴肅看待及反省此事件，另針對錯誤受理報案所衍生影響警譽情事，分局內部將加強教育訓練與案件稽核程序。