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救房市再出招　陸：允許專款債券用於土地儲備、支持收購存量房

中國房市,房產雲,中國房地產▲▼中國央行宣布支持房地產金融。圖為中國杭州新建商品住宅社區。（示意／路透）

▲大陸官方再推政策刺激房市。（示意圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市低迷，大陸財政部副部長廖岷12日宣布，將從三方面推動措施來振興房市，包含允許專項債券用於土地儲備、支持收購存量房，以及優化完善相關稅務政策。

廖岷提到，財政部與相關部門同向發力，聚焦促進房地產市場供需平衡，不斷優化財稅政策，推動房地產行業回歸平穩健康發展軌道，下一步，將堅持嚴控增量、優化存量、提高質量，積極研究推出有利於房地產平穩發展的政策措施。

廖岷指出，第一，允許專項債券用於土地儲備，主要是考慮到目前各地閒置未開發的土地相對較多，支持地方政府使用專款債券回收符合條件的閒置存量土地，確有需要的地區也可以用於新增的土地儲備項目，「這項政策，既可以調節土地市場的供需關係，減少閒置土地，增強對土地供給的調控能力，又有利於緩解地方政府和房地產企業的流動性和債務壓力。」

中國房市,房產雲,中國房地產▲▼中國央行宣布支持房地產金融。（示意／路透）

廖岷說，第二，支持收購存量房，優化保障性住宅供給，考慮到目前已建待售的住房相對較多，主要採取兩項支持措施，一項是，用好專項債券來收購存量商品房用作各地的保障性住房；另一項是，繼續以好保障性安居工程補助資金，原來這個資金主要是用來支持以新建方式籌集保障性住房的房源，現在對支持的方向作出優化調整，適當減少新建規模，支持地方更多透過消化存量房的方式來籌集保障性住房的房源。

廖岷還說，透過這兩項措施，既可以消化存量商品房，促進房地產市場的供需平衡，又可以優化保障房的供給，滿足廣大中低收入者的住房需求。

廖岷提到，第三，及時優化完善相關稅務政策，他們正在抓緊研究明確與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅政策，下一步，也將進一步研究加強支持力度，調整優化相關稅收政策，促進房地產市場平穩健康發展。

廖岷強調，促進房地產穩定發展是一項系統工程，需要各項政策協同發力，「政策執行中，我們將持續加強財政政策與其他政策的協調，加強中央與地方的連動，加強新舊政策的銜接，打好組合拳，堅定不移推動房地產市場止跌回穩。」

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