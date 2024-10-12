古蹟台南站修復延宕等到進展了　台鐵：標案11月底決標

▲台鐵推動古蹟台南站修復及美化工程。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國定古蹟台鐵台南火車站2017年底啟動古蹟修復工程，原規劃2022年3月完工，未料廠商修復過程竟毀損古蹟，遭停工開罰，工程延宕逾3年，外界質疑宛如爛尾樓工地，台鐵公司表示，該案已有重大進展，預計10月中公告招標，11月底決標，待後續程序完備後，外牆修復工程即可開工。

台鐵公司表示，為加速台南車站古蹟修復及美化工程，10月8日辦理現勘，研議提升工進及施工效能的各項規劃，首先配合「2024台灣設計展」(113年10月26日至11月10日)活動，台南站正進行微改造，並於「台南站候車空間更新及月台指標優化統包工程」標案中辦理，6月19日開始設計，9月初進場施工，預計10月20日完成。

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▲▼台鐵推動台南站微改造工程。（圖／台鐵公司提供）

台南站微改造作業內容包括車站大廳整體更新、服務台指標優化、自動售票機及人工售票處裝修、便當本舖更新、月台出入閘口區及廣告改善、以及站區指標系統更新。另第一月台擴張網圍籬組裝與架設則將於113年年底完成。

其次配合台南市府交通局的「台南車站廣場大改造」，台鐵公司表示，除了擴大人行廣場以外，也將重新規劃接送區、公車停靠區、計程車排班區等交通動線，目前台市府正辦理細部設計中，預計於113年底完成規劃，114年動工，115年底完工。台鐵公司將進行先期站容美化工程，於原站前周圍白色施工圍籬施以「綠色植生牆」做為美化方案，現有施工架則加以外觀整理，並配合車站整體意象進行改善。

▲台鐵推動古蹟台南站修復及美化工程。（圖／台鐵公司提供）

至於古蹟車站主體修復工程，台鐵公司說明，目前委託台南市政府文資處所辦的「現況調查與擬定修復原則」勞務委託案，已經有重大進展，其代辦協議書雙方已用印完成，預計10月中旬上網公告，11月底前辦理決標，預定114年8月完成現況調查勞務案報告書及文資審議程序。台鐵待前揭勞務案一文資審議核定後，將立即推動後續相關項目，完成設計作業及其文資審議程序後，外牆修復工程即可開工。