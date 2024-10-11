一票用戶「Word檔被自動刪除」慌了　官方曝解方：避免2種檔名

▲若用特定副檔名，Word文件儲存後可能會被系統自動刪除。（圖／取自pixabay）

文／CTWANT

Word是大多數人使用的文書處理軟體，但在使用時需特別注意！近期有不少用戶在儲存文件時，發現檔案遭到莫名的刪除情形。微軟在得知後，提供了解決方案，提醒用戶在儲存文件時，應避免使用這兩種副檔名，以防止檔案自動刪除。

根據微軟公司發文的公告，本次Bug主要影響是 Microsoft 365 version 2409 版本 Word，如果用戶在儲存檔案時，使用大寫副檔名（如「.DOCX」或「.RTF」或包含「#」的符號），則可能導致Word文件在儲存後被系統自動刪除。

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所幸官方提供幾種解決方案。首先，Word檔案並非被永久刪除，而是被移至資源回收桶中，因此用戶只需從資源回收桶，將檔案移出即可。此外，微軟測試後發現，只有在用戶按下視窗右上角的叉叉時，才會觸發此情形。因此，建議用戶採用手動方式儲存檔案，以防止檔案自動刪除。

最後，微軟表示，用戶可透過工具列中的「檔案」選單，進入「選項」的「儲存」，然後選擇關閉「顯示Backstage」項目，以避免此問題再次發生。目前，軟體已通過更新來解決此問題，確保用戶在使用時不受影響。

如果用戶仍然遇到類似情況，建議先關閉所有Office應用程式，然後重新啟動Word。這樣可以確保軟體已更新至最新版本，並避免類似的問題發生。此外，用戶更新後可定期檢查軟體版本，以確保所有功能正常運作。

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