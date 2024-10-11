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社會 社會焦點 保障人權

凱米颱風襲台！山老鼠偷400萬珍貴櫸木　埋農地等買主...11人慘了

▲▼六龜分局漂流木 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼六龜分局破獲山老鼠盜取凱米颱風漂流木案件。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

今年7月凱米颱風襲台後，各地忙於救災之際，卻有山老鼠趁隙，在荖濃溪河床非法竊取漂流木，六龜分局獲報後展開2波調查行動，查獲潘姓犯嫌等11人，查扣作案工具挖土機及起獲遭竊貴重櫸木約8.6公噸，市價超過400萬元的贓證物，全案訊後依違反森林法、刑法竊盜等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲▼六龜分局漂流木 。（圖／記者吳世龍翻攝）

六龜分局日前接獲民眾報案，在台27線1K處通往農舍的道路遭怪手挖掘破壞，現場遺留300型CAT牌怪手1輛，員警察看現場路面殘留木屑及履帶痕跡，研判歹徒可能竊走河床上已被林業署註記的國有貴重漂流木。

分局通報林業署屏東分署六龜工作站森林保護員到場確認無誤後，即與保七總隊第八大隊成立專案小組主動展開調查，追查後發現以潘姓犯嫌為首犯罪集團，為牟取不法利益鋌而走險，趁深夜時段許將怪手駛入荖濃溪河床上竊取貴重櫸木，以曳引車載運至鄰縣高樹鄉某農地深埋，嗣後等買主販售牟利。

▲▼六龜分局漂流木 。（圖／記者吳世龍翻攝）

全案在9月下旬蒐證完備，執行二波收網行動，分別於高雄市六龜、屏東縣高樹及臺中市沙鹿等地逮獲潘姓主嫌及相關共犯計有11人到案，並於農地內起獲埋藏遭竊貴重櫸木，長約11公尺、直徑約120公分、重達8.6公噸，市價約400萬元，樹齡達80到100年，以及作案工具挖土機等贓證物，全案在訊後依違反森林法、刑法竊盜等罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

▲▼六龜分局漂流木 。（圖／記者吳世龍翻攝）

六龜分局呼籲，位處國有林區域之溪流、河川之漂流木（竹），依森林法規定漂流木屬於國有財產，政府未公告開放自由撿拾，擅自撿拾實屬違法；另撿拾公告允許之漂流木亦應注意撿拾之漂流木禁止裁切、禁止使用機具搬運，也禁止撿拾已註記有國有、公有、私有註記或烙印等記號之漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。

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