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剛起步就變紅燈！高雄女繼續過馬路慘遭撞死　肇事駕駛丟下車跑了

▲▼ 高雄死亡車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲吳婦過馬路慘被撞飛，送醫不治，路口監視器畫面曝光 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、陳韻如／高雄報導

高雄市三民區中華路三段、三民街口今(11日)凌晨5時許發生一起死亡車禍！一名92歲吳姓老婦人走在斑馬線上要過馬路，但她才剛起步，路口號誌就轉成紅燈，吳婦並未停下繼續向前走，不料一輛轎車駛來，吳婦被撞飛當場死亡，而肇事的轎車駕駛竟棄車逃逸。警消獲報到場，立即以車追人，掌握駕駛身分，將全力追緝到案。

高雄市三民一分局今凌晨5時16分接獲報案，稱中華三路、三民街口有交通事故，遂立即派員到場。

▲▼ 高雄死亡車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲肇事車輛車頭凹陷毀損，可見撞擊力道猛烈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據路口監視器畫面，吳婦當時正要過馬路，但她才剛起步，路口號誌就轉為紅燈，但她並未停下繼續向前走，而此時一輛沿中華三路北向南行駛的銀色轎車駛來，直接就撞上吳婦，造成吳婦當場死亡。

事故發生後，肇事駕駛竟棄車逃逸，警方獲報到場，立即調閱監視器以追人，並掌握駕駛身分，後續將全力追緝到案。經初步分析，事故原因為吳婦不依標誌指示，轎車駕駛未注意車前狀況，惟詳細肇事原因及責任仍待交通大隊事故鑑定分析。

▲▼ 高雄死亡車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲肇事駕駛棄車逃逸，警方將以車追人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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