快訊／京華城案唯一認罪！北檢今提訊朱亞虎　另傳相關證人查金流

▲北檢今提訊朱亞虎。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

京華城案持續延燒！前鼎越開發董事長朱亞虎為全案唯一認罪的被告，而他被羈押禁見後，9日抗告成功，北院重開羈押庭，又再度裁定羈押禁見。北檢為追查行、收賄金流，今(11日)提訊朱亞虎、彭振聲，另傳喚相關證人到案，全案目前正積極調查中。

朱亞虎曾任台北市兵役局局長，離開後擔任威京集團旗下鼎越開發董事長，但他卻被指控，為了推動京華城改建，竟涉嫌接受威京集團主席沈慶京的只是，以捐款政治獻金為由，要求包括他在內共7名員工，每人捐30萬政治獻金，一共捐款210萬，涉犯違反貪污治罪條例違背職務行賄罪。

▲彭振聲今也被提訊調查。（圖／記者劉昌松攝）

朱亞虎後續被聲押禁見，北院召開羈押庭時，朱亞虎坦承犯案，也成了全案唯一認罪的被告，法官考量他的家人都住在國外，且與沈慶京等人犯意聯絡、行為分擔等疑點有待釐清，因此裁定羈押禁見。

朱亞虎9日提出抗告，高院審理後認為，朱亞虎犯嫌重大，但檢察官也未舉出具體事證，證明朱亞虎有逃亡、滅證、串證之虞，且其所犯並非最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，不符合刑事訴訟法所定羈押原因要件，因此撤銷發回原裁定。

然而，北院同日火速召開羈押庭，並歷經1個多小時開庭後，再度裁定朱亞虎羈押禁見。而今北檢為追查查行、收賄金流，一早提訊朱亞虎、彭振聲，另傳喚相關證人到案，全案目前正積極調查中。