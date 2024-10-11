男釣1公斤大鯰魚！回家剖開驚見「人骨、指甲」　他返事發地嚇傻

▲泰國一名男子釣到大鯰魚，驚見肚內有人骨與指甲。（圖／示意圖，與新聞無關／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

近日在泰國發生一起驚悚事件，一名男子釣到一條近1公斤重的大鯰魚，本以為帶回家後能好好飽餐一頓，不料卻在處理過程中發現鯰魚的肚子內有疑似人類的骨頭與指甲，嚇得他頓時食慾全失，事後他回到事發地調查，才挖出背後的恐怖真相。消息一出，引發當地網友熱議。

據泰國媒體《Khaosod》報導，該名男子在發現鯰魚肚子內的異物後，立即在網路上發文詢問，「有人能分析一下鯰魚吃了什麼嗎？」根據他所分享的照片，鯰魚腹部裡面確實有疑似人類骨頭和指甲的物體。

畫面一出，不少網友也紛紛驚恐表示，「鯰魚是種會吃肉的魚，我覺得牠應該是在附近水域吃到屍體」、「過去這水域就曾有人落水，屍體在水面漂流…從那時起，我就不再吃附近的鯰魚了」、「我遇過一些屍體溺水時，魚會啃食死者的手指和皮膚，當救援人員抬起屍體後，所有手指都不見了，場面非常悲慘」。

報導指出，為了調查鯰魚腹內的異物，男子事後又回到釣魚地點，結果這次驚見附近有一戶人家正在舉行葬禮，而亡者的死因是落水、遺體殘缺不堪，推測就是被大鯰魚吃掉。