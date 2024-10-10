大樓管理員「自備筆電打遊戲」　他公開監視器怒轟！兩派網友吵翻

▲一名大樓管理員自備筆電打遊戲，遭到住戶PO網公審。（圖／翻攝自Threads）

圖、文／CTWANT

先前曾有社區大樓保全因「戴耳機站哨」遭到投訴，近日又有一名網友不滿透露，自家的大樓管理員不僅玩手遊，甚至直接「自備電腦」打遊戲，讓他忍無可忍決定公開這段摸魚影片。

一名男網友在社群平台Threads發文抱怨，自家的大樓管理員在上班時間玩手遊就算了，竟還明目張膽自己帶筆電來打遊戲，就連有輛轎車違停在大樓門口管理員也不管不顧，火大質疑「如果大樓真的發生事情，確定那麼認真打遊戲的保全能反應過來？」

原PO透露，身為住戶的他想在這裡長居久安，社區安全就是首要條件，認為上班時間就應該好好專注在工作上，「無論什麼行業，當工作時間就投入工作，這也是最基本的原則。」

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貼文曝光後，網友紛紛留言力挺管理員，「他醒著已經對得起薪水了」、「這不是應徵管理員最主要的附加價值嗎？」、「玩筆電不是正常發揮嗎？你一個月給十萬？」、「很同情保全，平均時薪超低，還要被公審」、「他打遊戲總比打嗑睡好吧，而且大夜班時長很長耶！」、「保全很累的，一天上12小時，月休6～7天而已，而且還這麼低薪，是要要求什麼啦！」、「什麼工作都會偷懶，我覺得適度都可以啦，沒有人8小時都很專注的」、「我寧願管理員打電動也不要有人經過時他在睡覺。」

不過也有人持不同看法，「跟薪水的多寡無關，這就是工作，可以方便，但不要隨便！」、「不論薪水多寡、不論工作內容多無趣！都不是合理化可以上班帶私人筆電跟睡覺的理由！」、「不扯上班內容的話，您覺得上班時間帶自己私人筆電來打遊戲是合理的？」

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