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李登輝宿舍旁古蹟被「閃電拆除」　台大遭批文化劊子手

已故台灣史研究者曹永和故居未被認列為古蹟，9月19日遭台大校方下令拆除，台大研究生協會23日召開記者會，批評台大不顧教授高齡眷屬，未先安置便逕自拆除，罔顧居住人權。（圖／CTWANT合成）

▲已故台灣史研究者曹永和故居未被認列為古蹟，9月19日遭台大校方下令拆除，台大研究生協會23日召開記者會，批評台大不顧教授高齡眷屬，未先安置便逕自拆除，罔顧居住人權。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

緊挨著台灣大學校園的北市溫州街是不少知名學者的故居，更是至今僅存的日治「台北帝國大學」職務宿舍建築。其中已故台灣史研究者曹永和故居遭無預警拆除，對門的文建會首任主委陳奇祿故居也岌岌可危。專家批評，土地所有權人台灣大學執意開發，地方台北市政府全力護航，簡直是「文化劊子手」搭檔。

北市溫州街52巷位於日治時代人文薈萃的「昭和町」，區域內有第一批1928年台北帝國大學興建的日式職務宿舍，除了曹永和與陳奇祿外，已故總統李登輝在台大農經系任教時也曾住在此。9月18日上午，ㄧ部怪手突襲式闖入將其中的2、4、6號老宅拆除，連曹永和遺眷還居住的8號，也因共同壁拆除工程遭潑及。

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已故前總統李登輝在任台大農經系助教時與夫人曾文惠結婚，當時曾和家人在台北溫州街52巷職務宿舍寓所前合影。（圖／報系資料照）

▲已故前總統李登輝在任台大農經系助教時與夫人曾文惠結婚，當時曾和家人在台北溫州街52巷職務宿舍寓所前合影。

本刊記者與獨立書店「欒樹下」店長趙瑜玲1日重回現場，她拿出半年前蓊鬱的52巷老宅風景照感嘆地表示，近年地主台灣大學從文學家臺靜農故居開始，意圖跳蛙式地閃電拆除名人居所，還有德文翻譯巨擘周學甫等名人故居都難以倖免，讓溫州街地貌像被貼了「狗皮膏藥」一般，一塊一塊無預警被撕裂。

欒樹下書房店長趙瑜玲看著外頭，憂心佈滿獨立書店與特色餐廳的「溫羅汀」園區將被一幢幢拔地而起的高樓破壞原有的人文氣息。（圖／趙瑜玲 提供）

▲欒樹下書房店長趙瑜玲看著外頭，憂心佈滿獨立書店與特色餐廳的「溫羅汀」園區將被一幢幢拔地而起的高樓破壞原有的人文氣息。

中央研究院民族所研究員黃智慧表示，這塊溫州街精華區俗稱「溫羅汀」，以溫州街、羅斯福路三段、新生南路三段、汀洲路三段所圍成，若有幸保存的建築，近年大多為獨立書店或特色餐館。然而，絕大多數因教授身故且子女不在台灣，宿舍已杳無人煙，但過去的研究貢獻，還有特色建築風景，包含卵石砌門柱、綠籬圍牆的地區特殊印記與工法，都反映了儉樸年代的自然取材與工藝，如今台灣別處找不到了。

黃智慧直言，其實這幾塊名人故居，自己都與當地文史工作者合作，申請「文化資產保存」，但文化資產審議者是地方政府，而地主台灣大學早已與北市府形成共識，從文化資產審議委員會，遴聘「合作愉快」的專家學者，冠冕堂皇地說這類古宅全台都有沒什麼必要保存，卻忽視了背後台北帝國大學的建築故事。她說，由於救濟管道為上級機關文化部訴願審議委員會，但文化部往往揮著「地方自治」大旗，實則「多一事不如少一事」，把公文再轉回地方政府，最後當然只能收到「訴願不受理」公文，徒呼負負。

建築師陳勤忠介紹，52巷建物群是台北帝國大學依據總督府所定「判任官乙種官舍」標準而建，落成當時有 8 棟,採「二戶建」雙拼式建築而成，南北向基地與建坪比例為 3.5比1，保留大面積綠籬庭園環繞家屋，塑造溫州街 52 巷街廓形貌。他說，所謂「乙種官舍」的建築標準在 1922 年訂定，當時戰後物資不豐，各地「乙種官舍」建築風貌有別，而這批台北帝大創校時期所建的職務宿舍，品質最好，留不住是台灣的地景損失。

陳勤忠哽咽表示，百年來國家孕育了許多大師引領國家前進。現場還可遠遠聞到撲鼻檜木香，走近卻見斷木梁柱、殘片瓦礫，怪手粗暴到片甲不留，「台大這樣的最高學府，我們能期待什麼？」

北市府文化局則回應，台灣大學拆屋是依照正常程序取得執照，這些建築遭提列文化資產未果的訴願流程已經走完，確定不具文資身分，不能視同暫定古蹟，因此拆除合法。

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