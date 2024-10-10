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社會 社會焦點 保障人權

貪汙「刑事戰將」出庭金句連發！　最美董座幹走258萬名酒

記者許權毅、鄧木卿、游瓊華、黃翊婷／綜合報導

刑事戰將、前刑事局三線二星警政監林明佐捲入貪汙洩密案，昨日（9日）首度出庭，他坐著輪椅、手拿文件遮臉，整個人瘦了一圈，但他在庭上被問到與博弈九州集團幹部徐培菁的關係，竟嗆法官邏輯有問題，還說對名酒的事情不清楚，酒已經被徐培菁「幹走」了。

▲▼林明佐。（圖／記者許權毅攝）

▲林明佐坐著輪椅出庭。（圖／記者許權毅攝）

林明佐被指控在台中市擔任刑大大隊長期間，涉嫌將檢警辦案機密洩漏給博弈集團，不僅跟九州集團總裁陳政谷稱兄道弟，還與九州集團幹部、有最美董座之稱的徐培菁同居，貪汙不法所得高達4451萬餘元，被檢方依貪汙、洩密等8項重罪起訴。

林明佐9日首度出庭，他坐著輪椅、戴著口罩，手上還拿著文件遮擋臉部，整個人的身形瘦了一大圈，與過去警界明日之星的形象差距很大。

▲美女董座徐培菁、刑事悍將林明佐。（圖／ETtoday資料照）

▲徐培菁與林明佐。（圖／ETtoday資料照）

然而，林明佐在開庭期間僅承認戶頭內有2117萬元不法財產，其餘一概不認，當被法官問到與徐培菁是否為同居關係，他回答是；接著法官詢問是否收受徐所贈送的車子，他竟嗆法官邏輯有問題，並表明若兩人是同居關係，且是以結婚為前提在一起，車子共用很合理，怎麼會是收受。

法官進一步追問辯護人宋重和，林明佐卻大聲表示，「我是借用，我現在就在說明，徐小姐自己也有使用車輛，他的家人也有，借用沒有代價，這跟法官要我確認我跟徐的關係，這第一點跟第二點的邏輯有問題，我們當時就是以結婚為前提交往，車子就是偶爾買東西會借用，跟收受沒有關係，先確認同居沒有錯，但又說我用車是收受？論述有問題。」

▲徐培菁。（圖／資料照片）

▲林明佐聲稱，酒被徐培菁「幹走」了。（圖／ETtoday資料照）

至於檢方查出九州集團曾送上一瓶258萬元限量版麥卡倫威士忌一事，林明佐強調自己始終不知情，而且酒已經被徐培菁「幹走」了，他從未與陳政谷「禮尚往來」。

辯護人宋重和也補充道，林明佐當時生病，根本不可能喝酒，酒被徐培菁藏放在暗室裡，是林跟陳要見面吃飯，徐怕事情露餡才主動說出來，但不知道酒的價值，不論是100萬元或是200萬元。不過，檢方認為，林明佐的手機內有酒的價目表，證明他並非不知情。

最後，宋重和提出聲請調查勘驗4項證據，包含調查站對徐培菁的監聽紀錄、徐與林明佐的微信對話紀錄、林平板內容以及徐與曾姓親友的LINE對話紀錄。法官表示，將另由合議庭裁定。

 
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