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75%學校憂食安變成「班班保久乳」　家長怨：孩子不喝堆滿冰箱

▲▼ 「班班喝鮮乳」抵達嘉義！翁章梁與學童共享鮮乳 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「班班喝鮮乳」上路，全台僅有2成學校選擇冷藏鮮乳。（圖／嘉義縣政府提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部與教育部從這學期開始推動「班班喝鮮乳」，全台133.5萬名學童每周可喝2次國產乳品，原提供鮮乳、保久乳與含鈣豆漿3種選項，但有高達75%學校擔心冷藏鮮乳存放配送與食安風險，最後選擇保久乳。有家長就抱怨，學校營養午餐本來每周就供應1瓶保久乳，現在又多了2瓶，孩子根本不喝，家裡冰箱一打開，全部刷一排保久乳，反而是浪費。

為降低紐西蘭液態乳輸台對本土酪農產業衝擊，農業部與教育部合作從這學期開始，提供全國133.5萬名學童，每周免費喝2次國產鮮乳，專案預計執行4年，每學期喝滿44次。因供應乳商只負責把乳品配送到校，不協助分送各班，考量鮮乳有冷藏保鮮等食安疑慮，導致有75%學校選擇保久乳，僅有20%選擇鮮乳。

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北市一名家長指出，學校的營養午餐本來每周就會提供1瓶保久乳，因為味道喝起來跟冷藏鮮乳就是不一樣，孩子不愛喝，每次都帶回家，現在每周又多了2瓶，等於1周就3瓶，「家裡冰箱一打開，全部刷一排保久乳」，不僅浪費，政府美意也大打折扣。

農業部畜牧司長李宜謙表示，第一年上路因為招標期程緊湊，學校可能準備不及或有顧慮，多數學校選擇保久乳，下一個年度將提前在今年底就展開招標作業，希望冷藏配送較便利的六都能優先選擇鮮乳，給孩童最好的營養，食安疑慮則可透過正確的食農教育引導學生飲用。

「班班喝鮮奶」政策才剛上路，連日引發立委、教團批評政策倉促上路，造成校園行政爆量，呼籲改發「鮮乳券」讓學童和家長自行兌換。農業部長陳駿季也坦言，政策推動初期有些不穩定、有一些顛簸，會進一步研議「鮮乳券」的可行性，將持續跟教育部討論，找到更好的發放方法。

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