快訊／朱亞虎抗告成功「羈押裁定撤銷」！李文宗嫌疑重大遭駁回

▲前台北市兵役局長朱亞虎（左）、柯文哲大帳房李文宗（右）。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、吳銘峯、閔文昱／台北報導

民眾黨主席柯文哲競選總統財務長李文宗，因涉嫌在京華城案中，共犯違背職務收賄罪，曾任北市兵役局長的前鼎越公司董事長朱亞虎則坦承行賄，2人上月遭檢察官聲押禁見獲准後不服，委請律師提起抗告，台北地院9日將2人收押裁定的相關卷證送高院審理。高院稍早裁定，朱亞虎部分撤銷，發回台北地院，李文宗部分則駁回。

高院指出，朱亞虎被控涉犯貪污治罪條例第11條第1項的違背職務行為交付賄賂罪，嫌疑重大。然而，檢察官並未提出具體事實證明朱亞虎有逃亡、滅證、串證之虞，且朱亞虎所涉及的罪行並非最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，不符合刑事訴訟法第101條第1項第3款所定的羈押原因要件。

對此，高院指出，原審裁定對此部分的裁定被認為理由不備，朱亞虎因此提起抗告，並被認為有理由，故將原裁定關於此部分撤銷並發回。

另外，李文宗被控涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款的違背職務行為收受賄賂等罪，高院認定嫌疑重大，所涉及的罪行為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有事實足認有滅證、串證之虞。若僅命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，實不足以確保追訴程序之順利進行，而有羈押及禁止接見、通信之必要，「原審裁定其羈押禁見，並無違誤或不當。」李文宗的抗告被認為無理由，因此被駁回。