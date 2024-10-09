網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝施暴過程...愛心形象攏系假

▲高雄橋頭地檢署偵辦一起2歲男童被虐死案件。示意圖。（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

高雄橋頭地檢署偵辦一起2歲男童被虐死案件，男童遭狠心的宋姓保母又摔又打，打到顱骨骨折併腦膜出血，連續施虐一週直到男童全身抽搐、不停嘔吐，才將男童送醫，但經過急救後仍傷重不治。本刊調查，下手狠毒的宋姓保母和軍職老公育有6名子女，宋女時常在粉絲專頁，分享6名子女在家自學，和親子互動的生活，營造好媽媽形象，死亡男童父親因此誤信宋女很愛孩子，也很懂育兒之術，才會讓愛子從1歲就交給宋女24小時托育，沒想到宋女根本沒有保母執照，而且人面獸心，竟狠心虐死愛子。

宋姓保母經營一臉書粉絲專頁，育有6名子女，丈夫擔任軍職，宋女以「6寶在家自學」、「育兒日記」、「軍眷家庭」、「基督信仰」作為粉專關鍵字，時常分享育兒的心得及生活，每篇文章末段都還會分享一篇聖經經文，塑造愛心形象。

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死亡男童父親因朋友介紹，認識宋姓女子，因此自去年2月見，男童1歲多時，以每月3萬元酬勞委託宋女全日托育，因收托第一年沒有異狀，男童父親今年繼續委託宋姓保母週一至週五全日照顧男童，男童被宋姓保母虐待致死時才剛滿2歲。

宋姓保母今年6月6日將奄奄一息的男童緊急送醫，但男童最後仍因傷重不治。檢察官相驗，發現男童頭部合計有15處新舊傷勢，其中7處為棍棒、鞋拔導致受傷，且當時送醫時因顱底右枕骨骨折併大量硬腦膜上腔出血，腦部出血已達170毫升，幾乎被虐到體無完膚。

本刊了解，宋女家中監視器完整記錄下她施虐的過程，宋姓保母時常拿鞋拔對著男童毆打、敲擊頭部施虐，甚至因為男童哭鬧，就推男童去撞牆，導致男童後腦撞牆後跌倒，之後又將男童抓起來，以臉部朝下方式，將男童舉至腰部高度，再旋即將陳童摔至澡盆內，並重複此行為3次，導致陳童身體癱軟和嘔吐。

歷經4個月調查，認定宋姓保母犯行重大，且下手狠毒，依成年人傷害幼童致死罪嫌予以起訴，並建請法院從重量刑。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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