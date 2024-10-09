台中獸父性侵幼女！母報案求援竟挨罵　遭警質疑：教女兒說這種話

▲台中一名獸父性侵就讀幼兒園的女兒，遭判刑7年6月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳佩蓁／台中報導

台中一名男子阿榮（化名）趁妻子洗澡時，竟對就讀幼兒園的女兒伸出魔爪性侵，導致女兒下體紅腫，妻子發現後立即到警局報案，沒想到卻遭員警辱罵，還指責是她教女兒說這些話，直到後來阿榮離家出走，女兒親口向她哭訴遭父親侵犯，她才帶女兒到醫院驗傷提告。台中地院審理，依強制性交罪，判處阿榮7年6月徒刑，可上訴。

判決指出，阿榮2018年9月至2021年4月間，在住處趁老婆在洗澡時，與女兒單獨躺在床上，他不顧女兒反抗，強行將手伸入女兒內褲指侵得逞。直到某日女童外婆在幫她洗澡時發現女童下體異常紅腫，且過程中女童不斷閃躲哭鬧，一問之下女童才坦承「爸爸偶爾會摸我尿尿地方」。

女童母親得知後，於2021年5月5日向台中市豐原分局社口派出所通報家庭暴力，並稱女兒遭父親性侵，但經承辦警員詢問女童後，認為女童說詞反覆，暫時先通報兒少高風險，並由社會局社工介入了解。直至2022年4月6日阿榮因婚姻及家庭問題搬離住處，女童母親才帶女兒前往醫院驗傷並報警處理。

阿榮矢口否認犯行，辯稱他從未伸手觸摸、指侵女兒下體，並主張女兒遭侵犯卻沒大聲呼喊，且妻子身為幼教老師，如果他真的有性侵女兒，為何老婆發現後沒有積極將他與女兒隔離，也未曾帶女兒前往專業機構治療，與常情不符。

女童母親表示，2021年4月5日她有到警局報案，但員警卻站在爸爸立場袒護阿榮。還罵她罵得很難聽，說是她教女兒說這些話，因此沒有報案成功，但之後她看得比較緊，不讓老公跟女兒有獨處的機會，直到後來阿榮離家出走，女兒親口向她哭訴遭父親侵犯，她才發現事情嚴重性，隔天立即帶女兒到醫院驗傷。

女童外婆也出庭作證，表示她幫孫女清洗下體時，發現孫女下體異常紅腫，一開始她以為是尿布疹，但看起來又不太正常，且清洗過程中孫女頻頻喊痛閃躲，細問受傷原因女童都不願意說。

女童出庭作證表示，她一開始沒有跟媽媽講是因為爸爸平常對她很好，「我沒有跟媽媽講，因為我想原諒他，他是我爸爸」，並表示不希望爸爸被關，只希望他去上課，學習怎麼當一個好爸爸。

台中地院審理認為，阿榮身為女童父親，竟為滿足己身性慾，罔顧人倫性侵女兒，犯後飾詞否認犯行，應嚴予責難，依對未滿14歲之女子為強制性交罪，處有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。