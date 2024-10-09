　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國破獲兒童性暴力暗網　用戶遍全球！13.5TB數據相當340萬張照片

示意圖,臉書,facebook,社群網站,社群媒體,上網,打字,電腦（圖／美聯社）

▲ 德國破獲兒童性暴力暗網平台。（圖／達志／示意圖）

文／中央社記者顏若瑾柏林9日專電

德國調查暗網性暴力案件有重大突破，北萊茵西發利亞邦司法部歷經4年部署調查，9月成功攻破一個長期散播虐待兒童的色情圖像與影像的大型暗網，用戶遍布全球，高達數十萬人。

北萊茵西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）司法部自2020年4月起展開全國性搜索，杜伊斯堡市（Duisburg）警方與網路犯罪中心和聯絡中心負責調查此案。北萊茵西發利亞邦內政部長魯爾（Herbert Reul）在8日的記者會上用「大得令人眼花撩亂」形容此案。

據了解，目前已知涉案者有7人，年齡介於43歲到69歲之間。經徹查7處房產，6人遭逮捕拘留。魯爾指出，嫌犯們共同組織這個平台，但是也自己製作和編輯影片素材，「之前已部分定罪，正在緩刑，依法給予治療，依然如此」。

魯爾說，該平台自2019年來長期是一個戀童癖者論壇，是「此類在暗網中最長青的平台之一」。光是單一被告的電腦數據量就高達13.5兆位元組（TB），「相當於340萬張照片」。

魯爾在記者會上也感謝所有負責此案的緊急部署人員，他們「不迴避地一次又一次造訪該平台，查看噁心的照片和影片，查找罪犯線索」，這對社會，尤其是對兒童的奉獻是不可估量的，他「深受感動」。

今年9月底部署200名警力在全國6個聯邦州展開徹查，一舉突擊逮捕暗網的「幕後黑手」，共查獲筆記型電腦與手機等1517個證物。其中，光是查獲的DVD和錄影帶裝滿94個搬家紙箱。資料量目前無法估計。

杜伊斯堡警察總長迪賽爾豪斯（Alexander Dierselhuis）表示，杜伊斯堡警方接獲巴伐利亞邦通報而開始調查此案，當時巴伐利亞警方正在調查另外一個平台。也就是說，該案來自一名杜伊斯堡用戶的提示。

迪賽爾豪斯說，該用戶在該平台上註冊，並另在多個平台有造訪紀錄。杜伊斯堡警方於是展開調查。

北萊茵西發利亞邦司法部長林巴赫（Benjamin Limbach）說，這是一個「進擊」，對所有虐待兒童的肇事者發出訊號，這也是執法部門的一個巨大成功，對這些平台用戶說，「你們無處可躲。」

警方目前不僅確定平台幕後黑手，也掌握世界各地的用戶。國際調查局繼續接手調查為數不詳的國外組織成員。網路犯罪中心調查委員會總監蓋樂（Kai-Arne Gailer）表示，「沒有一個大洲不受影響。」（編輯：唐佩君）

ET快訊
快訊／19號颱風「百里嘉」生成　最新路徑曝
知名老店收上千萬訂金　老闆跑了！多人受害
快訊／網紅6寶媽當保母　虐死2歲童
快訊／對流旺盛！6縣市大雨特報　警戒到入夜
快訊／金龍海嘯房貸有解藥？　央行16：30說明檢討信用管制措
台中獸父性侵女兒　母報案竟被拒絕
富邦啦啦隊被靠X「下雨馬上躲」！現場真實畫面曝
汪建民靈堂曝光　阿BEN哽咽：願大家記得他的好
很多人「不抽菸卻得肺癌」！　醫點出4原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

別碰我的色情片！共和黨要管成人產業　A片演員砸320萬籲老司機對抗

AI教父憂心AI不受控　諾貝爾物理學獎得主坦言不安

出境後又原路折返！飛機停飛護照被蓋「1罕見章戳」　PO網引議

5級颶風密爾頓來襲！590萬人強制撤離　市長警告：待在家如躺棺材

「AI教父」獲諾貝爾物理獎！他畢業當過木匠　家族全是超狂學霸

德國破獲兒童性暴力暗網　用戶遍全球！13.5TB數據相當340萬張照片

3台灣人涉嫌販毒曼谷被逮！　查獲277公斤K他命

賀錦麗領先3百分點！川普43％落後　美選倒數依舊膠著

「颶風獵人」飛入密爾頓！機身狂晃驚險畫面曝　研究員嚇喊：天啊

住家地板傳微弱喵喵聲　女花7小時瘋狂找貓「鞋子發現真相」傻

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

別碰我的色情片！共和黨要管成人產業　A片演員砸320萬籲老司機對抗

AI教父憂心AI不受控　諾貝爾物理學獎得主坦言不安

出境後又原路折返！飛機停飛護照被蓋「1罕見章戳」　PO網引議

5級颶風密爾頓來襲！590萬人強制撤離　市長警告：待在家如躺棺材

「AI教父」獲諾貝爾物理獎！他畢業當過木匠　家族全是超狂學霸

德國破獲兒童性暴力暗網　用戶遍全球！13.5TB數據相當340萬張照片

3台灣人涉嫌販毒曼谷被逮！　查獲277公斤K他命

賀錦麗領先3百分點！川普43％落後　美選倒數依舊膠著

「颶風獵人」飛入密爾頓！機身狂晃驚險畫面曝　研究員嚇喊：天啊

住家地板傳微弱喵喵聲　女花7小時瘋狂找貓「鞋子發現真相」傻

美批准對台5.67億美元軍援　陸國防部籲美：停止以「兩副面孔」對華

網紅正宮「被小三挑釁10年」病逝！律師見1畫面氣炸：太囂張

全球三分之一人口近視！日本兒童近視率86%居全球之冠　

別碰我的色情片！共和黨要管成人產業　A片演員砸320萬籲老司機對抗

接連失誤單局狂丟6分　羅伯斯：馬查多的跑壘非常聰明

重陽節即將來臨　蔡宗豪祭出三大敬老政策讓長者安心

投資台中熱！中市勞工局10月邀150家企業釋7千個職缺、薪資上看7萬5千元

打工求職停看聽　新竹市勞工處提醒：「七不三備」慎防詐騙

快訊／19號颱風「百里嘉」生成　最新路徑曝

奧迪「豪華電動跑旅」釋出首張預告　確定10／14全球首演

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

國際熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

北韓宣布：今起「完全切斷」通南韓道路

以色列狂轟扛不住了！　真主黨高層態度大變：支持停火

孔洞噴火柱　船員1秒飛天重摔慘死

2025世界大學排行　台大全球第172下滑20名

即／日航客機「飛台灣途中」尾翼異常！急返日

4000人斬富豪暴斃！25歲AV嫩妻涉毒殺

輝達強漲4.05％支撐　道瓊收紅126點

男友吃薯條「1舉動」惹毛櫻花妹　怒提分手

女傭泳池聚會「穿太辣」！　住戶不滿

川普沒當選就完了　馬斯克：我可能得去坐牢

賴清德拋祖國論　美國務院：台海穩定是美國根本利益

台灣進口加熱菸卡關遭日媒批判　日本外務省網頁發赴台提醒

更多熱門

相關新聞

乘客疑染致命病毒　

乘客疑染致命病毒　

德國北部漢堡火車總站（Hamburg Central Station）一座月台2日一度封鎖，因一對從東非盧安達入境的情侶疑似感染危險病毒，而這種病毒已在當地造成8人死亡。

莫札特隱藏樂章曝光　竟藏在德國圖書館內

莫札特隱藏樂章曝光　竟藏在德國圖書館內

外媒調查近半德車主不信任中國車

外媒調查近半德車主不信任中國車

中歐電動車磋商瀕破裂　王文濤在德見兩部長：堅持到最後一刻

中歐電動車磋商瀕破裂　王文濤在德見兩部長：堅持到最後一刻

埔里一新社區勇奪金牌農村競賽銅牌

埔里一新社區勇奪金牌農村競賽銅牌

關鍵字：

暗網性暴力案件德國色情圖像兒童虐待

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

蔡尚樺球賽穿超辣！

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面