德國破獲兒童性暴力暗網　用戶遍全球！13.5TB數據相當340萬張照片

▲ 德國破獲兒童性暴力暗網平台。（圖／達志／示意圖）

文／中央社記者顏若瑾柏林9日專電

德國調查暗網性暴力案件有重大突破，北萊茵西發利亞邦司法部歷經4年部署調查，9月成功攻破一個長期散播虐待兒童的色情圖像與影像的大型暗網，用戶遍布全球，高達數十萬人。

北萊茵西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）司法部自2020年4月起展開全國性搜索，杜伊斯堡市（Duisburg）警方與網路犯罪中心和聯絡中心負責調查此案。北萊茵西發利亞邦內政部長魯爾（Herbert Reul）在8日的記者會上用「大得令人眼花撩亂」形容此案。

據了解，目前已知涉案者有7人，年齡介於43歲到69歲之間。經徹查7處房產，6人遭逮捕拘留。魯爾指出，嫌犯們共同組織這個平台，但是也自己製作和編輯影片素材，「之前已部分定罪，正在緩刑，依法給予治療，依然如此」。

魯爾說，該平台自2019年來長期是一個戀童癖者論壇，是「此類在暗網中最長青的平台之一」。光是單一被告的電腦數據量就高達13.5兆位元組（TB），「相當於340萬張照片」。

魯爾在記者會上也感謝所有負責此案的緊急部署人員，他們「不迴避地一次又一次造訪該平台，查看噁心的照片和影片，查找罪犯線索」，這對社會，尤其是對兒童的奉獻是不可估量的，他「深受感動」。

今年9月底部署200名警力在全國6個聯邦州展開徹查，一舉突擊逮捕暗網的「幕後黑手」，共查獲筆記型電腦與手機等1517個證物。其中，光是查獲的DVD和錄影帶裝滿94個搬家紙箱。資料量目前無法估計。

杜伊斯堡警察總長迪賽爾豪斯（Alexander Dierselhuis）表示，杜伊斯堡警方接獲巴伐利亞邦通報而開始調查此案，當時巴伐利亞警方正在調查另外一個平台。也就是說，該案來自一名杜伊斯堡用戶的提示。

迪賽爾豪斯說，該用戶在該平台上註冊，並另在多個平台有造訪紀錄。杜伊斯堡警方於是展開調查。

北萊茵西發利亞邦司法部長林巴赫（Benjamin Limbach）說，這是一個「進擊」，對所有虐待兒童的肇事者發出訊號，這也是執法部門的一個巨大成功，對這些平台用戶說，「你們無處可躲。」

警方目前不僅確定平台幕後黑手，也掌握世界各地的用戶。國際調查局繼續接手調查為數不詳的國外組織成員。網路犯罪中心調查委員會總監蓋樂（Kai-Arne Gailer）表示，「沒有一個大洲不受影響。」（編輯：唐佩君）