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千億IP市場熱！吉伊卡哇爆紅熱搜飆23倍　卡皮巴拉竄紅登榜

拍賣,吉伊卡哇,卡皮巴拉,角色IP（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

▲高人氣角色吉伊卡哇是拍賣熱搜冠軍。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

人氣動漫療癒人心，帶動角色IP經濟每年創造全球千億美元的市場規模，各式各樣週邊商品讓粉絲們荷包失守也要收藏，拍賣平台最新出爐的角色IP熱搜榜Top 5，第一名人氣爆紅霸榜，不僅熱搜飆23倍，受歡迎程度更是風靡台日韓。此外，Z世代掀起「新式復古風」，5大經典夯物再掀懷舊熱。

Yahoo奇摩拍賣盤點平台消費，發現盲盒與IP經濟熱潮催生一波新商機，帶動平台角色IP商品買氣攀升，其中日本超萌人氣角色「吉伊卡哇」因近期聯名合作，在台掀起搶購潮，人氣急速飆升23倍，榮登動漫IP熱搜冠軍；外型呆萌的「卡皮巴拉」則以各種可愛造型與紓壓週邊人氣不墜，穩居第二；陪伴許多女孩長大的三麗鷗人氣角色「Hello Kitty」今年迎來50週年，除開設特展與快閃店，因持續與各大美妝、餐飲與服飾等品牌跨界聯名，在平台搜尋熱度飆升、躍居第三，尤以星巴克聯名商品最夯；可愛軟萌的「角落小夥伴」不完美的角色設定搭配邊緣人生觀，吸引大小朋友風靡也搶佔排行榜第四；搞笑又無厘頭的「蠟筆小新」藉由聯名商品、盲盒系列頻頻引發話題，也躍進拍賣熱搜榜。

蠟筆小新聯名三麗鷗盲盒（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲搞笑又無厘頭的「蠟筆小新」也躍進拍賣熱搜榜。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

除了IP風潮喚起童心，Z世代也掀起一股「新式復古風」。近年來的復古趨勢及Y2K潮流，年輕人出現追求融合創新元素的懷舊商品浪潮，Yahoo奇摩拍賣發現，復古鞋包、老相機、電子雞與卡式隨身聽等帶起一波熱購潮，近期「CCD老數位相機」與「底片相機」最高熱搜月成長19倍；CCD相機自帶復古濾鏡，與Y2K風完美契合，像是SONY Cyber-shot、CANON POWERSHOT等輕巧便攜，有些價格親民、不到千元就能入手，備受年輕族群喜愛，底片相機因獨特的光圈、快門設定與沖洗過程，讓每張照片都獨一無二、別具魅力。

曾襲捲全球、六七年級回憶殺的「塔麻可吉電子雞」，近期熱度捲土重來，新推出《玩具總動員》、《星際大戰》、小精靈（Pacman）等經典IP的聯名款，玩法更加多元，甚至成為穿搭配件；MP3隨身聽、卡式隨身聽等過去千禧世代的愛用電子消費品與充滿經典魅力的復古鞋包也成展現自我風格、凸顯個人特質的最佳配件，像是Nike Air Force 1、New Balance 574等。

另外，10月各大百貨週年慶陸續開打，電商平台搶攻買氣，東森購物網ETmall「狂Buy週年慶」開跑，祭出多項超值好康，夏普65吋電視買就送DC風扇、LG 16型極致輕薄AI筆電限時下殺不到4萬元、可騎電動旅行箱買再送行動電源等精選商品，讓消費者以優惠價格入手，此外也有囤貨組合特殺，14吋智能變頻DC風扇兩台優惠最高省千元、Oral-B電動牙刷限時促銷買一送一，一次備齊家中所需，或是揪人一起買也很適合。美妝保養方面，包含雅詩蘭黛小棕瓶、限定加大版資生堂百優精純乳霜、SK-II 青春露、契爾氏明星商品淡斑精華等多款專櫃熱銷品2折起，還有Elizabeth Arden雅頓淡香精、Jo Malone 香水等東森限定組合，都是檔期不可錯過的購買重點。

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