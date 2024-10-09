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故宮再聯名BE@RBRICK！限量版〈清明上河圖〉庫柏力克熊開賣

▲▼故宮聯名BE@RBRICK，推出全球限量版1000%〈清明上河圖〉聯名款庫柏力克熊。（圖／故宮提供）

▲「故宮 X BE@RBRICK」推出全球限量版1000%〈清明上河圖〉聯名款庫柏力克熊（右）。（圖／故宮提供）

記者林育綾／綜合報導

故宮〈清明上河圖〉聯名庫柏力克熊，一推出就吸引收藏家秒殺收藏！如今為歡慶故宮明年100歲，將於10月25日正式發售全球限量版1000%〈清明上河圖〉聯名款庫柏力克熊，熊體高達70公分，每隻熊都「穿」上故宮經典名畫，並附有專屬編號卡，其中16隻為特別選號，僅限於故宮限量銷售。

故宮在2023年首度與BE@RBRICK聯名合作，推出〈清明上河圖〉聯名款100%、400%庫柏力克熊全球限量套組，吸引大批粉絲和藏家排隊搶購。今年再度推出全新限量版1000%〈清明上河圖〉聯名款庫柏力克熊，定價新台幣29,800元，規劃兩波銷售活動。

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▲▼故宮聯名BE@RBRICK，推出全球限量版1000%〈清明上河圖〉聯名款庫柏力克熊。（圖／故宮提供）

▲故宮聯名BE@RBRICK，推出全新限量版1000%〈清明上河圖〉聯名款庫柏力克熊（右），定價新台幣29,800元。（圖／故宮提供）

第一波銷售活動於國慶日起跑，10月10日至10月26日期間，凡於故宮北部院區實體商店或網路商城，單筆消費滿千（須含明孝宗龍年限量款玩具熊100%，售價新台幣888元），即可獲得抽籤資格。10月25日至10月27日，每天抽出5位幸運購買者，抽籤過程於故宮精品粉絲專頁直播。

第二波銷售活動，則於11月1日至11月4日「2024台北國際旅展」故宮展位登場，凡單筆消費滿千（同樣須含售價888元的明孝宗龍年限量款玩具熊100%），即可獲得抽籤劵1張，於11月4日下午1點進行抽獎。相關活動資訊，也可至「故宮精品」官網與FB粉絲團查詢。

▼購買明孝宗龍年限量款玩具熊，可獲得抽籤資格。（圖／故宮提供）

▲▼故宮聯名BE@RBRICK，推出全球限量版1000%〈清明上河圖〉聯名款庫柏力克熊。（圖／故宮提供）

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