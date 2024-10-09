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小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

圖、文／CTWANT

網紅營養師陳嫚羚靠著專業形象和姣好外表而迅速走紅，粉絲團累積2萬4000名粉絲，她更是接代言接到手軟，還被封為「氧氣女神」，如今卻遭控是網紅醫師黎雨青的小三，陳嫚羚更多次傳送與黎雨青泡溫泉的鹹濕照片，以及懷孕的超音波照挑釁蕭姓正宮，蕭女則在身心俱疲下，9月因腦溢血而身亡，蕭女親友忿忿不平，希望能公布2人真面目。

網紅營養師陳嫚羚不甘自己只是小三，還曾傳懷孕的超音波照挑釁正宮。（圖／讀者提供）

▲網紅營養師陳嫚羚不甘自己只是小三，還曾傳懷孕的超音波照挑釁正宮。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，陳嫚羚畢業於中山醫學大學營養系，並取得中興大學食生所碩士，她原是藥廠業務，2014年結識擔任家醫科醫生的黎雨青，而當時黎雨青已與蕭女結婚多年，黎、陳2人竟越走越近，發展出長達11年的婚外情。

而陳嫚羚成為小三後仍不甘心，2016年開始傳訊息挑釁正宮，先是發送黎雨青與她泡溫泉、擁吻的鹹濕照，嘲諷罹患免疫性疾病的蕭女是用「結婚證書跟不健康的身體」當擋箭牌，此後更是變本加厲。

陳嫚羚還曾傳送自己與網紅醫師黎雨青的鹹濕照給蕭女，試圖激怒對方。（圖／讀者提供）

▲陳嫚羚還曾傳送自己與網紅醫師黎雨青的鹹濕照給蕭女，試圖激怒對方。

2016年7月，陳嫚羚懷上黎雨青的孩子，竟囂張傳訊息試圖激怒蕭女，黎家父母聽聞小三有孩子後更欣喜若狂，還與陳嫚羚一同到北海道遊玩，最終孩子因不明原因沒有降生，此事讓蕭女無比寒心，但陳嫚羚的惡劣行徑不僅於此。

根據蕭女親友提供的資訊，在陳嫚羚懷孕期間，黎雨青帶妻子帶出國散心，陳的訊息則不斷轟炸渣男，她身為營養師，明知蕭女因長期服用類固醇而有月亮臉，竟以各種汙言穢語辱罵正宮，稱她是「死肥臉」、「賤貨」和寄生蟲，疾病「是被詛咒是賤命才活該變這樣」，黎雨青則是「王八蛋」、「馬子狗」。

「就算你想殺自己小孩，也自己簽同意書。」陳嫚羚更數次以自己和孩子的生命為要脅，稱黎雨青不在乎自己傷她傷的有多深，要黎「等著收屍吧」，還要孩子的嬰靈「跟他一輩子」，激烈言語與她節目上溫和專業的形象大相逕庭。

在黎雨青帶著妻子出國散心時，陳嫚羚多次傳訊息轟炸黎，以死相逼外還辱罵正宮，與節目形象大相逕庭。（圖／讀者提供）

▲在黎雨青帶著妻子出國散心時，陳嫚羚多次傳訊息轟炸黎，以死相逼外還辱罵正宮，與節目形象大相逕庭。

而陳嫚羚的以死相逼讓黎雨青找到不分手的理由，他向蕭女宣稱自己因擔心「出人命」而無法結束婚外情，但也不願意支付贍養費與蕭女離婚，最終讓蕭女在婚姻中身心俱疲，身體也因而每況愈下，最終於9月因腦溢血喪命，享年僅46歲。

「這樣的人還有這麼多粉絲，他們過的這麼好，難過的只有我們這些親友而已。」蕭女親友恩恩（化名）難過表示，蕭女在婚姻中飽受折磨，但她生性溫柔體貼，不願毀掉丈夫的事業，最終才讓自己含恨而亡，親友們如今希望能讓說出真相，讓大眾看清2人的真面目。

針對本刊的查詢，黎雨青表示，此事已是將近10年前發生，而如今妻子病逝，不知有心人士為何要就此事做文章，也再次對家屬造成傷害。此外，記者致電陳嫚羚經紀人遭拒接，另再發送簡訊致經紀人和陳嫚羚粉絲團，但至截稿前均未得到回應。

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