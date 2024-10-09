逆轉？教官載女學生上摩鐵　疑當事人自曝「以死逼赴約」

▲教官被拍到三度騎車帶女學生到摩鐵。示意圖非本文當事人。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄一名楊姓教官被拍到3度騎車載女學生上摩鐵，引起外界熱議。不過如今案情似乎出現逆轉，疑當事女學生在網路匿名發言，除了向外界道歉外，更向當事教官道歉，強調「真的沒有想到事情會鬧這麼大」。

根據記者爆料網報導，疑似女學生的網友先是發文外界道歉，再跟教官道歉，表示沒有想到事情會鬧這麼大，並說當初是真的有一些想法，才會用最後一絲力氣向楊姓教官求救。該名網友表示，當時在她半逼迫之下，教官終於赴約，但在大庭廣眾之下，她卻講不出一個字。

▲摩鐵示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網友說，她以為旅館就是一個可以休息的房間，就像在諮商室有個安全的空間可以讓他訴苦，「教官當時也以為我很清楚旅館是一個多麼污穢的存在，所以拒絕時沒有和我明確說明這一點，不過我現在知道了」。

網友以為教官不答應，只不過是不關心她、覺得很麻煩，就持續以死相逼，硬是要教官和她去，「最後教官終於心軟答應了，而我當時也感受到了能夠在一個安全的空間裡，被接納、鼓勵是多麼幸福的一件事」。

網友表示，自那次之後，只要自己覺得快要撐不住，就會用一樣的方式把教官約（逼迫）出來，然後在房間裡吃東西、聊天，「但我現在知道我錯了，有些事情不是我想的這麼簡單，真的很對不起因為這件事造成大家的誤會和困擾，甚至讓教官遭受了莫須有的輿論譴責」。

不過，由於該發文並沒有具名，是否確為當事女學生發出的訊息仍有待進一步釐清。詳細案情仍需待調查結果出爐。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。