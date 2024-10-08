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沖繩95歲夫、97歲妻仍在工作　獲金氏世界紀錄認證最高齡

▲日本沖繩縣名護市95歲的金城源治（見圖）與97歲妻子金城文子至今仍在工作。（圖／取自IG：gennjiya1120）

▲日本沖繩縣名護市95歲的金城源治（見圖）與97歲妻子金城文子至今仍在工作。（圖／取自IG：gennjiya1120

文／中央社

日本沖繩縣名護市一對經營排骨麵店的高齡95歲及97歲夫妻，獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認定為仍在工作的最高齡夫婦。

日本琉球新報報導，95歲丈夫金城源治與97歲妻子金城文子，兩人年齡相加共192歲267天獲認定為世界紀錄。金城源治說，非常開心。

金城夫婦除了固定店休的週一外，每天從上午10時起就一直站在廚房裡。文子負責將麵放入每個碗內，源治負責將燉煮過的特製排骨放在麵上面。

金城源治歡迎客人入店的聲音響徹店內，加上指示店員的動作俐落等，讓人感覺不出他的實際年齡。

此事源起於金城夫婦孫子約3年前提出金氏世界紀錄認定申請，經過跟金氏世界紀錄方面來回溝通，最後在今年6月9日獲認定。而金城夫婦則是直到今年9月收到從英國寄來的認定書，才知道這件事。

金城文子說，難以想像竟然會被認定為世界紀錄，「真的嚇一跳」，很開心有很多客人光顧，接下來也會抱持感謝心情繼續努力。

金城源治30歲時辭去上班族工作，在故鄉名護市我部祖河地區開了一家販售肉類跟鮮魚的店，但當時經常為了必須丟棄許多賣剩的排骨感到煩惱。有人建議可以考慮把排骨放到麵上面，金城源治於是開始販售這種添加排骨的新菜單。

金城源治1966年開了一家小型沖繩麵店，是目前店面的前身。創業58年的今天已在沖繩市與那霸市等地開了9家店，分別由子孫輩們打理。

金城源治說，希望在目前的狀況下讓排骨麵人氣持續下去，「只要我還健康，就會繼續站在店裡」，他和妻子每天將持續更新他們的紀錄。

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