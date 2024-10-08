打氣兩極！流感疫苗創新低、新冠接種翻倍「1萬人陪同搶先打」

▲新冠JN.1疫苗接種，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感、新冠疫苗同步在10月1日開打，首次遭逢颱風假影響！疾病管制署今（8）日公布首周接種統計，流感疫苗接種僅73.1萬人次，創下新低；反而是新版新冠JN.1疫苗首周達17.9萬劑，是去年同期的2.2倍。疾管署這次推出「扶老攜幼」陪打方案，首周約有1萬多人是因為陪伴公費對象接種疫苗而提前接種本次新冠疫苗。

今年流感、新冠疫苗從10月1日起分兩階段開打，第一階段為長者、幼兒、學童等高風險11類族群，其餘對象則於11月1日第二階段開打，流感擴增至50~64歲一般成人，新冠則是6個月以上全民都可接種。

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疾管署副署長羅一鈞說明，過往公費流感疫苗開打首周接種都約有超過100萬人接種，今年受到山陀兒颱風災防假影響，接種人數較去年同期略低，截至10月7日止，開打一周公費流感疫苗接種約73.1萬人次（疫苗接種率約11.3%），為去年同期（110.1萬）六成五。

新冠疫苗則逆勢增加！羅一鈞說明，開打一周接種約17.9萬人次，為去年同期8.1萬人次的2.2倍，應與兩種疫苗同時開打，增進民眾接種意願和便利性有關。

這次另推出「扶老攜幼」陪打方案，不屬於第一階段公費對象者，只要陪同公費對象接種就可以一起打一劑新冠疫苗，等於提前一個月接種。羅一鈞分析，首周18~50歲民眾約有1.7萬人，排除醫護人員、慢性病患等公費對象，約有1萬多人屬於陪同接種。



進一步分析兩種疫苗單日最高接種量，流感疫苗為昨（10/7）接種19.3萬，新冠疫苗為上周五（10/4）接種4.4萬。本周起各地接種服務恢復正常，預估流感疫苗單周接種可破百萬、新冠疫苗單周接種可突破20萬人次。

疾管署提醒，由於東北季風增強來襲，氣溫也開始逐步下降，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，呼籲符合第一階段資格之民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，踴躍接種流感及新冠疫苗。另陪同第一階段對象接種之民眾，倘陪同者為第二階段對象，亦可於當下同時接種新冠疫苗，及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。