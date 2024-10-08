女移工躺床產子！監委轟「挑起矛盾」被罵爆刪文了　改貼1報導

▲家中請來移工照顧阿嬤，豈料移工竟直接在床上生小孩。（圖／翻攝自爆料公社APP）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友痛訴，家中阿嬤需要看護，因此請了外籍移工，卻發現移工直接在阿嬤床上生孩子，卻無法因此解雇，感到傻眼至極。對此，監察委員王幼玲發文質疑報導真實性，結果引起網友撻伐，雇主協會也發聲說明。事後，王幼玲被罵到刪文，改分享一篇勞動部保障移工懷孕生產權益的報導，「轉貼勞動部的新聞稿，希望大家善加利用。」

看到外籍移工在雇主家生產的報導，監察委員王幼玲就發文直呼，「真是可笑，這篇報導到底有沒有求證啊？移工懷孕自己在床上生產，家裡的人都看不出她懷孕的肚子嗎？如果雇主要幫忙照顧產婦和新生兒，也沒有問題呀？」

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王幼玲表示，如果沒有能力，可以合議解除契約，再另行僱用其他移工，「這位移工可以尋求安置，待產後再轉換雇主。這些都是現有的措施。」她認為這篇報導還誇張其事、挑起矛盾，居心叵測。「他的家人最好都沒有聘僱移工的需求。相關規定完全無知。」

雇主協會之後也再次發文強調，「這是千真萬確的外勞懷孕事實，畢竟雇主比誰都希望外勞平安無事、老人家有人顧，何須造謠？」並列出4點「1、印尼外籍看護5月來台」、「2、9月11日在受照顧者-阿嬤的床上把小孩生下來」、「3、外勞接受詢問時承認，她檢查的時候拿的檢體是『朋友的』，不是自己的，所以隱瞞懷孕事實」、「4、孩子的爸在印尼」。

雇主協會表示，監委若懷疑消息是假的，可以向印尼辦事處求證，消息很早就在群組傳開了，印尼朋友都知道在台灣產檢、生產可以用健保，「只有中華民國勞動部、監察委員，繼續裝瞎或裝傻，粉飾太平，甚至有監察委員責怪雇主沒有看出外勞懷孕、沒有關心、甚至建議讓外勞去安置。」

對此，雇主協會轉貼王幼玲的發文，「太誇張了！印尼的監察委員生氣了？」「身為中華民國監察委員，既然質疑『新聞真假』，那怎麼不去監督，只在自己臉書發文靠北無助的阿嬤家屬？把臉書關掉、下架爆料公社、把所有報導此新聞的媒體關台呀？我們有這種『挺移工不顧是非、傷害台灣弱勢重症』的監察委員，不奇怪嗎？」

而王幼玲的貼文引來網友開批，事後她索性刪文，可在8日下午1點20分又發文，當中轉貼一篇報導，勞動力發展署表示，若移工因懷孕或生產導致無法工作，雇主可使用勞動部補助的擴大喘息服務，以及短期照顧服務。若雇主與移工合意解約，雇主可依法聘僱新移工，移工也可以合法再找新雇主。但依性別平等工作法規定，若雇主以懷孕生產為由解僱移工，可能違規受罰。