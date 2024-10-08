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「醬料瓶當環保杯」手搖飲店員看傻！　一票人狂讚：超實用

由 @yiting_.12 發佈
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記者張靖榕／綜合報導

隨著環保意識提升，許多手搖飲店相繼推出自帶杯折扣活動；然而，最近一位顧客帶來的「環保杯」讓飲料店員工眼睛為之一亮，因為客人使用的竟然是一個醬料瓶，影片也意外成為網友們討論的焦點，「經濟實用」！

▲客人拿醬料瓶當自備環保杯。（圖／翻攝Threads）

▲客人拿醬料瓶當自備環保杯。（圖／翻攝Threads，下同）

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一名飲料店員工在Threads上分享，近日接到一位帶著醬油瓶來買飲料的顧客。這位顧客將醬油瓶當作環保杯，這樣的情況店員似乎也是第一次遇到，覺得非常奇葩。

醬油瓶的容量比一般的環保杯稍小，瓶口也較窄，不過影片中店員依然順利地將茶湯倒入，並一顆顆地將冰塊塞進瓶內，最後蓋上瓶蓋。有趣的是，醬油瓶自帶吸管設計，這也免去了使用一次性吸管的需求，進一步實現了環保的理念。

▲▼客人拿醬料瓶當自備環保杯。（圖／翻攝Threads）

這段影片迅速引發網友討論，許多人讚賞這種創意使用方式，並認為醬油瓶其實很實用。網友們紛紛留言，「這瓶器是食品級PP材質，可耐熱，裝飲品OK的不用擔心塑化劑」、「真是省錢達人，5元省幾次就回本了，開眼界」、「這是哪個小天才？ 看起來超好用」、「感覺喝起來很方便」、「還能折5元，這操作簡直無敵」。

然不過也有部分網友提出了一些缺點和限制，有人表示，「這只能喝茶類，不能加料」、「瓶身不保冰，而且容易漏水」、「不能放包包吧會漏出來」。其中還有一位疑似是飲料店員的網友說，「嘖，冰塊真的超難下去的耶！」

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