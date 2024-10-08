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超吃流量App排行！第一名滑5分鐘就耗200MB　一堆台灣人都在用

▲▼ 手機,單身,滑手機。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲超吃流量App排行，第一名滑5分鐘就使用掉大約200MB。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人使用手機網路時，考量到每月的花費，可能不會購買「吃到飽」方案，因此網路用量就要經常留意了。國際eSIM業者Holafly近日發布一項調查報告，測試手機多款最受歡迎App的網路流量使用情況，發現YouTube以「5分鐘就要消耗近200MB流量」拿下排行榜冠軍。

根據Holafly公布的報告指出，Holafly分別以iPhone 15 Pro Max及小米9進行測試，兩支手機都使用同一款網路監測軟體，測試Business of Apps及YouGov上最受歡迎的App「運行5分鐘會使用多少網路流量」，測試時會關閉其他所有程式及WiFi連線，只單獨運算受測的App。

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▲▼手機 App 流量怪獸排行榜出爐！這款只滑 5 分鐘就要近 200MB。（圖／翻攝自Holafly）

▲Holafly公布的App流量消耗排行榜，YouTube位列榜首。（圖／翻攝自Holafly）

測試結果發現，YouTube以5分鐘使用193MB成為排行第一，其餘第2到第5名分別是「Disney+，150MB」、「Uber，102MB、「Snapchat，101MB」及「Prime Video，97MB」。

報導指出，YouTube提供的畫質儘管不如Netflix、Disney+等影音平台，由於YouTube設有提前下載影片的機制，為了讓用戶有更流暢的使用體驗，即使還未點入影片，App也會提前開始下載，導致流量使用增加。

除了影音串流平台外，排行第三名的Uber及第六名的Google地圖也非常吃流量，原因這些App在使用的過程，會持續下載、更新地圖的最新資訊，例如周遭的即時交通資訊等，因此數據的使用量也就相當龐大。
 

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