生活

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

▲▼今彩539。（圖／記者董美琪攝）

▲今彩539頭獎800萬一注獨得。（示意圖／記者董美琪攝）

記者曾羿翔／綜合報導

12月17日開獎的第114000304期「今彩539」開出一注頭獎，獎落桃園市桃園區，由力行路88號一樓的「旺財彩券行」開出，幸運兒獨得800萬元獎金。

本期中獎號碼為「05、06、07、19、32」，連號「05、06、07」備受矚目。除頭獎外，貳獎共有317注中獎，每注可獲2萬元；參獎有9047注，每注獲得300元；肆獎中獎注數則多達9萬1959注，每注可得50元。

快訊／台彩馬年春節加碼曝光！未納威力彩　大樂透連19天開獎

快訊／台彩馬年春節加碼曝光！未納威力彩　大樂透連19天開獎

「金馬年」春節期間彩券加碼曝光！台彩官網公告，這次115年2月春節加碼獎項連續2年未納入威力彩，其中大樂透、49樂合彩預計從明年2月12日開始「天天開獎」至3月2日，連續19天開獎，比蛇年少1天。

今彩539

