財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

▲今彩539頭獎800萬一注獨得。（示意圖／記者董美琪攝）



記者曾羿翔／綜合報導



12月17日開獎的第114000304期「今彩539」開出一注頭獎，獎落桃園市桃園區，由力行路88號一樓的「旺財彩券行」開出，幸運兒獨得800萬元獎金。

本期中獎號碼為「05、06、07、19、32」，連號「05、06、07」備受矚目。除頭獎外，貳獎共有317注中獎，每注可獲2萬元；參獎有9047注，每注獲得300元；肆獎中獎注數則多達9萬1959注，每注可得50元。