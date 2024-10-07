網美「偷東西」還拍片！被抓包po網討拍　狂吸200萬流量





▲內莎把順手牽羊的過程，拍成影片po上網。（圖／翻攝@ohthatsnesh，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國網美內莎（Nesha）在沃爾瑪（Walmart）購物時，竟然拍攝自己順手牽羊的影片，被人工智慧（AI）監視器抓到之後，竟然還把影片上傳至TikTok「討拍」。

內莎在TikTok擁有75.6萬粉絲，而這部影片已累計230萬次觀看。只見她正在自助結帳，拿到其中一個背包時，卻只有做出假動作，沒有真正刷到條碼。隨後，螢幕凍結並且跳出通知「店員正在路上」，直到員工登入系統處理時，螢幕訊息卻變成「偵測到未掃描的商品」，並且播出監視器畫面，顯示她剛剛試圖順手牽羊的過程。

內莎罪證確鑿，隨後就被店經理與警察護送出去。儘管這是一件不光彩的事，她竟然還把影片po上網寫道，「當你通常不會被抓到，現在卻被我所在地區的所有沃爾瑪禁止進入2年」，甚至附上哭泣表情符號與標籤「偷竊出錯」。

美國線上借貸公司LendingTree去年一項調查顯示，約15%消費者承認，他們會在自助結帳時，刻意偷竊一件或多件商品，其中僅有33%曾被抓到。另據市場研究公司Gitnux，沃爾瑪每年因為竊盜損失30億美元，因此加強了反竊盜措施，AI正是近年引入的抓賊工具之一。

儘管如此，沃爾瑪一些分店的竊盜率依然居高不下，甚至完全撤除自助結帳區。發言人被媒體問及相關政策時回應，公司「不會公開披露我們分店的安全措施」。