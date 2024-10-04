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真假難辨？數字王國合作AWS推「自主虛擬人技術」　滿足AI需求

記者蘇晟彥／綜合報導

好萊塢視覺特效、AI虛擬人技術公司數字王國（Digital Domain），繼日前宣布與威剛科技達成策略聯盟後，4 日宣布與亞馬遜AWS合作，將其自主虛擬人（Autonomous Virtual Human，AVH）技術遷移至雲端，此次合作利用AWS先進的雲端基礎設施、生成式AI及機器學習服務，旨在推動數字王國虛擬人技術演進和全球推展。

▼數字王國宣布與AWS合作，將自主虛擬人（Autonomous Virtual Human，AVH）技術遷移至雲端（圖／數字王國提供）

▲▼ 。（圖／數字王國提供）

創新「虛擬人Zoey」為數字王國所創造並於2022年推出，此次合作對數字王國而言是重要里程碑。AWS雲端服務中的AI全託管平臺「Amazon Bedrock」，提供了推動自主虛擬人技術發展所需的適應性，憑藉其高性能的基礎模型，Amazon Bedrock顯著提升虛擬人在即時互動中的能力。此外，數字王國亦採用語音合成服務「Amazon Polly」幫助增強語音輸出，並計劃使用影像分析服務「Amazon Rekognition」於臉部辨識和以影音為基礎的服務。AWS強大的安全性和合規功能將保護數字王國的數據，強化自主虛擬人平台的完整性與可延展性。透過與領先技術顧問公司Slalom合作，成功協助數字王國在短短九個月內將所有自主虛擬人相關工作轉移至AWS，使公司有效拓展自主虛擬人技術，以滿足當前全球對即時AI驅動的互動服務所日益增長的需求。

數字王國運用AWS雲端基礎設施，將解鎖自主虛擬人技術拓展所需的靈活性和效能。這種可延展性不僅確保虛擬人技術的未來，更為其發展開啟了更多可能。藉著將相關技術工作遷移到雲端，數字王國能以更快的速度、更高的可靠性和更有效的成本提供自主虛擬人技術，使接待服務、娛樂、醫療照護和其他商業領域的用戶，能夠將先進虛擬人無縫整合至營運中。全球各地的企業皆可利用自主虛擬人技術提供個人化即時互動，精進客戶服務、增加參與度並提升品牌體驗。無論是提供虛擬接待服務、用戶互動支援，還是沉浸式故事情境，企業現在可更輕鬆利用此強大技術，根據其獨特所需進行調整並提升營運服務。

數字王國執行長謝安先生表示：「與AWS的合作象徵著數字王國在虛擬人技術發展上的重要里程碑，透過將自主虛擬人技術遷移到雲端，我們不僅提升了技術延展性及虛擬人的效能表現，還擴大對全球企業的可及性。AWS的參與為技術推動突破扮演重要的角色，使我們能夠為客戶及其受眾創造更加沉浸和互動的體驗；此次合作也將使我們與全球最大獨立機場貴賓室網絡的環亞集團（Plaza Premium Group）的協作上，為全球接待服務業和旅遊業建立新的行業標準。」
 

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