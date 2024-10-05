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台中出動30大型機具、85人「支援高雄基隆」　拼周一搶通

▲台中救災高雄、基隆。（圖／台中市政府提供）

▲台中市出動近30台大型機具、動員80多人前往支援高雄以及基隆，幫民眾重建家園。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

山陀兒颱風為高雄以及基隆帶來嚴重災情，除了台中市政府除了出動機具支援高雄之外，基隆市政府也在昨（4）日下午來電，盼中市府伸出援手，包括建設局以及環保局，今日一早集結28名人力及21台機具設備整裝北上，全力協助民眾家園重建。

建設局說明，支援高雄已邁入第二日，機具設備包含山貓7部、吊卡車5部、抓斗車5部、鏈鋸39支，以及人員共57名，由建設局養工處副總工程司郭坤雄率隊。另今日支援基隆人員機具包含山貓3部、吊卡車3部、抓斗車4部、挖土機1部、鏈鋸10支及人員共28名，由建設局養工處林副總工程司俊男率隊前往救災。

▲台中救災高雄、基隆。（圖／台中市政府提供）

▲高雄市長陳其邁也親至救災現場向前往支援的中市府團隊致意及慰勉。（圖／台中市政府提供）

中市府表示，市府建設局救災團隊馳援高雄災區邁入第二天，繼前一日連夜搶通民族路等重要道路後，因高雄市政府通報有200多所學校電力設備損壞、樹木傾倒、屋頂鐵皮掀開，或教室門窗、校園設施毀壞，影響學生上課安全，今日台中救災團隊將前進校園全力搶災，更持續加派第二波人力以加速救援，累計在高雄區域已投入共計57名人力及58台機具設備，力拚上課日前能復建完成。

這次山陀兒強颱不僅在南台灣影響嚴重，在北台灣也造成重大災情，部分區域降雨量創下歷史新高，如基隆氣象站設站78年來的單日雨量新紀錄，大豪雨以致山坡大面積土石崩落，造成新豐街等道路中斷，信義區也災情慘重；基隆市政府於昨日下午來電盼中市府伸出援手，建設局、環保局盤點救災能量，今日一早集結28名人力及21台機具設備整裝北上，支援基隆重建家園。

▲台中救災高雄、基隆。（圖／台中市政府提供）

▲台中市救災團隊馳援高雄災區，前一日連夜搶通民族路等重要道路。（圖／台中市政府提供）

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