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北海岸暴雨成災！金山4校「92師生留宿學校」　市府動員調物資

▲新北北海岸暴雨釀災，4校92名師生安置學校過夜。圖為金山高中。（圖／新北市教育局）

▲新北北海岸暴雨釀災，4校92名師生安置學校過夜。圖為金山高中。（圖／新北市教育局）

記者閔文昱／新北報導

受低氣壓、東北季風等因素影響，新北市金山區4日降下驚人雨勢，單日累積雨量甚至突破600毫米，造成多處積水或道路不通。為確保學生安全，中角國小、金山國小、金美國小及金山高中等四校在4日夜間將部分師生安置於校內。

根據新北市政府教育局統計，截至4日晚間23時50分為止，中角國小有2名教職員留置校內宿舍；金山國小有23名師生（包括3名學生和20名教職員）留置在幼兒園教室；金美國小有14名教職員留置學校宿舍及教室；金山高中有53名師生（包括48名學生和5名教職員）留置學校宿舍。學校教職員全程陪同，確保學生的身心穩定。

▲▼金山區多地淹水，分局前汪洋一片。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山區4日多地淹水。（圖／記者郭世賢翻攝）

教育局表示，已協請消防局及社會局運送便當、水、麵包、發電機、照明燈及睡袋等緊急安置所需物資，以照護師生基本所需。後續待天氣及交通恢復穩定，將儘速協助師生確保安全撤離返家。

隨著道路恢復通行，部分學生已經由家長接回。新北市政府已公布，萬里區、金山區、石門區、三芝區5日將停止上班上課，後續待天候及交通進一步恢復穩定，學校將儘速協助師生確保安全撤離返家。

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